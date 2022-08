Ancora maltempo nel weekend: ecco dove colpiranno i temporali

Tetti scoperchiati e danni alle infrastrutture oltre ai temporali, alle grandinate e a venti da uragano: è il bilancio del ciclone temporalesco che ha interessato il Centro-Nord nelle ultime 24 ore ed è ancora attivo con un'estensione dei fenomeni anche al Sud Italia. La morsa del maltempo si allenterà soltanto dalla giornata di domani. In queste ore, infatti, nuovi e intensi temporali interesseranno gran parte del nostro Paese e saranno alimentati da temperature marine eccezionalmente elevate.

"Ciclone nel cuore dell'estate"

Come abbiamo visto sul Giornale.it, nel prossimo autunno rischiamo davvero fenomeni violenti a causa del caldo africano che, senza sosta, ci tiene sotto scacco praticamente da maggio. L'attualità ci consegna un'Italia spaccata in due dai temporali e dal caldo over 40°C in Calabria e Sicilia dove si soffrirà ancora per tutta la giornata di oggi. " Questo ciclone atlantico nel cuore dell'estate sarà ricordato per i danni e per la violenza, ma anche per le temperature eccezionali al Sud dove ancora oggi toccheremo 41-42 C all'ombra in Calabria e Sicilia ", ha spiegato il direttore de IlMeteo.it, Antonio Sanò.

Dove colpiranno i temporali

Come detto, per la giornata di oggi venedì 19 agosto si formeranno nuovi e intensi temporali soprattutto sul Nord-Est e sulle regioni centrali. Qualcosa arriverà anche al Sud con locali acquazzoni in Campania e Puglia. Da domani, invece, il ciclone si sposterà verso est con un ritorno a condizioni stabili e soleggiate su gran parte d'Italia a parte locali piogge su Calabria e nord della Sicilia. Anche su queste zone, però, i venti di Maestrale riportanno le temperature massine in linea con i valori tipici del periodo. Il fine settimana proseguirà con una domenica di bel tempo al Centro-Nord a parte innocue nubi tra Liguria e Toscana mentre i temporali pomeridiani si concentreranno sull'estremo Sud.

Cosa succede la prossima settimana

La tendenza per la settimana prossima ci consegna una ritrovata stabilità su gran parte d'Italia ma non al Sud e sulla Sicilia dove, infiltrazioni fresche in quota, provocheranno acquazzoni e qualche temporale durante le ore pomeridiane sui rilievi. Nulla a che vedere, comunque, con quanto accaduto al Centro-Nord nelle ultime ore ma è sintomo di un cambiamento meteo che arriverà anche su quelle zone. Cosa succederà dopo è ancora presto per dirlo: alcuni modelli sono propensi a una nuova espansione dell'anticiclone africano, altri propendono per un più mite anticiclone delle Azzorre e temperature, finalmente, più sopportabili. Chi vincerà la sfida lo sapremo soltanto con i prossimi aggiornamenti.