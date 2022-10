Cinque giorni con l’anticiclone di Halloween, poi la svolta autunnale

L'anticiclone africano "Monster" già presente sull'Italia e sul Mediteranneo avrebbe, finalmente, i giorni contati: il picco del caldo e della sua potenza sarà raggiunto nel giorno di Halloween, lunedì 31 ottobre, ma poi dovrebbe cambiare tutto da giovedì 3 novembre in anticipo rispetto alle previsioni di alcuni giorni fa.

Cosa succederà da giovedì

Tra cinque giorni, infatti, una perturbazione atlantica colma di aria fredda farà il suo ingresso dalla Francia provocando un drastico cambiamento meteo al Nord e sulle Alpi con piogge, temporali e nevicate a partire dai 1.800/2.000 metri sui rilievi occidentali e orientali. Sono queste le proiezioni indicate dai modelli matematici e spiegate dagli esperti de Ilmeteo.it. Non solo maltempo ma anche un importante calo termico dell'ordine di 9-10°C rispetto ai valori attuali sulle città settentrionali che sperimenteranno valori anche inferiori alle medie della prima decade di novembre con massime non superiori ai 14-15°C.

Le zone più colpite

Venendo da settimane di calma e stabilità atmosferica, il nostro corpo percepirà anche più freddo di quello che farà realmente. Secondo i modelli, le aree più colpite sarebbero quelle del Centro-Nord con fenomeni anche intensi su Liguria e Toscana ma le piogge copriranno tutte le altre regioni. Meno colpite, in una prima fase, Sud e Sicilia dove il peggioramento dovrebbe farsi strada dal fine settimana del 5-6 novembre chiudendo l'anomala fase estiva. Anche in queste zone è previsto un netto calo termico che farà abbassare i valori massimi e minimi anche di 10°C.

Il caldo anomalo continua

Per adesso, comunque, l'attenzione si focalizzza su cosa accadrà tra oggi e l'inizio della prossima settimana con l'anticiclone assoluto protagonista della scena. " Sulle Isole Maggiori supereremo localmente i 30°C, anche se è prevista una leggera flessione termica nel weekend; farà caldo anche nei fondivalle alpini con 25/26°C e continuerà l’Ottobrata Romana con i 26/27°C fissi ormai da settimane, salvo brevi interruzioni", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. L'estate fuori stagione, quindi, proseguirà indisturbata chiudendo un mese di ottobre che passerà sicuramente alla storia della meteorologia.

Il meteorologo, poi, ha spiegato che è molto probabile il peggioramento previsto da giovedi: " attendiamo conferme dai modelli meteorologici, ma dalla nostra esperienza e dalle prime proiezioni sembra che crollerà tutto prima del previsto - afferma - la prevista Novembrata ci sarà ma timidissima e relegata solo alle regioni meridionali: potremo parlare di Novembrata Sicula-Pugliese, in quelle regioni il caldo potrebbe durare ancora per molti giorni, in modo anomalo in un clima che cambia sempre più ".