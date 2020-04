Code, turni e tracciamenti: ecco come ripartirà l'Italia

L'Italia si prepara a ripartire. Prima le aziende, poi i cittadini: questa la linea intrapresa dal premier Giuseppe Conte, che questo fine settimana annuncerà il proseguo del lockdown per altri 15 giorni. Il presidente del Consiglio parlerà agli italiani probabilmente venerdì o sabato: renderà nota l'ulteriore proroga dei divieti di spostamento ma utilizzerà parole di fiducia e ottimismo sul via libera alla riapertura di alcune aziende la prossima settimana. Le parole chiave della strategia sono sempre le stesse: gradualità, cautela e prevenzione. Termini che sono stati ribaditi anche nella giornata di ieri, nel corso della riunione con il Comitato tecnico-scientifico: " La tutela della salute resta al primo posto, però i motori del Paese non possono restare spenti troppo a lungo ". Le principali preoccupazioni riguardano non solo la tenuta psicologica dei cittadini, ma anche " l’ordine pubblico e l’impatto delle chiusure sull’economia ". La curva dell'epidemia si è stabilizzata: ora si entra nella fase " della massima attenzione, che ci impone a mantenere prudenza e rigore ". E non possiamo permetterci che la curva si alzi di nuovo: il serio rischio è di ripartire completamente da capo. La fase 2 potrebbe dunque iniziare dopo il primo maggio.

Inevitabilmente le abitudini quotidiane cambieranno radicalmente: bisognerà privilegiare lo smart working perché negli uffici dovrà esserci una minima affluenza quando riapriranno imprese e studi professionali. Invece per chi è costretto a recarsi in sede dovrebbero essere previsti turni alternati, divisi per orario o per fasce giornaliere. La distanza di un metro tra le persone dovrà essere sempre rispettata. Lo stesso Conte ieri ha chiesto di elaborare un programma sulla fase 2 " con l’ausilio di esperti di modelli organizzativi del lavoro, sociologi, psicologi, statistici ": l'obiettivo è quello di arrivare a " modelli di convivenza con il virus ". Non è dunque da escludere che vi sarà l'obbligo di indossare guanti e mascherine per i lavoratori che hanno contatti con il pubblico e per i clienti che entrano nei negozi.

Tutti in coda e niente scuola

Per fare acquisti sarà necessario rispettare sempre la distanza di sicurezza interpersonale: bisognerà mettersi in coda ed entrare in maniera scaglionata. La riapertura dei centri benessere e dei parrucchieri non appare scontata; tuttavia tali attività potrebbero ripartire mediante un'autorizzazione dopo aver dimostrato di essere in regola e di essere in grado di garantire le condizioni di sicurezza sia per i dipendenti sia per i clienti. Un'ipotesi riguarderebbe l'obbligo di prendere un appuntamento in modo da essere soltanto in due per stanza (lavoratore e cliente).

Le prime riaperture potrebbero riguardare librerie, cartolerie, imprese di supporto alla filiera alimentare e farmaceutica, aziende meccaniche e negozi che vendono prodotti per il tempo libero o forniture per gli uffici. L'avvertimento del ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato chiaro: " Se sbagliamo i tempi torniamo in lockdown e ricominciamo da capo ". Proprio per questo motivo gli scienziati si sono detti contrari a una possibile riapertura di asili, scuole e Università: far muovere circa 12 milioni di persone (tra studenti, docenti, personale e genitori) potrebbe risultare fatale vista la calca che si verrebbe a creare sui mezzi di trasporto e nelle classi. In tal senso il Ministero dell'Istruzione si è messo subito al lavoro per farsi trovare pronto in qualsiasi scenario: il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sulla scuola che contiene le misure che regolano la chiusura dell'anno scolastico.

Il tracciamento