Il piano per la ripartenza: lunedì 4 maggio è il giorno chiave

Il governo inizia a pensare alla fase 2: alle ore 15.00 di oggi dovrebbe tenersi un vertice in videoconferenza tra il premier Giuseppe Conte, il Comitato tecnico-scientifico e alcuni ministri per studiare le prossime misure di contenimento per l'emergenza Coronavirus in vista del periodo di convivenza con il Covid-19. Luca Richeldi, direttore dell'Unità di pneumologia al Policlinico Gemelli di Roma, ha fatto sapere che per programmare una giusta ripartenza sarà indispensabile " bilanciare l'importanza strategica di un'attività economica rispetto al rischio di diffusione dell'infezione ". Proprio per questo saranno fondamentali cautela e prevenzione: si procederà per tappe al fine di evitare di chiudere nuovamente tutto in estate.

Occorre precisare che l'allentamento delle misure non è sinonimo di un ritorno alle normali abitudini quotidiane: innanzitutto perché il metro di distanza tra le persone dovrà essere ancora rispettato, ma anche perché il divieto di assembramento rimarrà in vigore per diverso tempo. Per tornare ad abbracciare e a frequentare parenti e amici dovrà trascorrere comunque qualche settimana. Le prossime mosse del presidente del Consiglio, il cui decreto scadrà lunedì 13 aprile, si baseranno sull'andamento della curva epidemica: come sottolinea il Corriere della Sera, se ci sarà una vera e propria discesa allora una lieve riapertura potrebbe riguardare non solo alcune imprese di supporto alla filiera alimentare e farmaceutica, ma pure qualche azienda meccanica e i negozi che vendono prodotti per il tempo libero o forniture per gli uffici.

Parchi, parrucchieri e palestre

A una circolazione più libera - ma sempre con rigidi limiti - si potrà pensare solamente a inizio maggio: in tal senso la data chiave potrebbe essere lunedì 4 maggio. Ovviamente non sarà consentito creare alcun tipo di gruppo all'interno dei parchi, nei negozi si continuerà a entrare in maniera scaglionata e bisognerà continuare a rispettare la distanza di un metro. Eventi pubblici, feste e manifestazioni? Niente di tutto ciò nella prima parte, così come bar e ristoranti. E probabilmente anche per gli stadi, tra partite e concerti.

Il periodo per tornare a prendersi cura di se stessi nei centri benessere appare molto lontana; tuttavia non è da escludere che le attività in questione - compresi i parrucchieri - possano riaprire tramite un'autorizzazione dopo aver dimostrato di essere in regola e di essere in grado di garantire le condizioni di sicurezza sia per i dipendenti sia per i clienti.

I luoghi di sport e di svago apriranno per ultimi? Probabilmente sì, poiché va considerato che è difficile impedire il contatto tra le varie persone e dunque la diffusione del Coronavirus potrebbe essere molto facile. Pertanto appare complicato tornare subito anche nelle discoteche.