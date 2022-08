L'industriale dei panettoni Alberto Balocco morto colpito da un fulmine

Potrebbe essere stata la caduta di un fulmine la causa del decesso dell'industriale Alberto Balocco, il cui corpo senza vità è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi insieme a quello di un amico che si trovava con lui al momento della tragedia.

Alberto Balocco, 56 anni compiuti appena ieri, titolare nonchè amministratore delegato dell'omonima nota azienda dolciaria familiare, era in compagnia del 55enne Davide Vigo, torinese residente in Lussemburgo. I due amici erano impegnati in un'escursione in mountain bike in Val di Susa, per la precisione nella zona dell'Assietta, all'interno del territorio del Comune di Pragelato. L'allarme è scattato intorno alle ore 14:00, quando un automobilista di passaggio ha individuato i corpi dei due ciclisti esanimi a terra, nelle vicinanze del rifugio dell'Assietta, come spiegato in una nota dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

"Sul posto è stato inviato il Servizio regionale di Elisoccorso e sono state allertate le squadre a terra del Soccorso Alpino e i Carabinieri" , si legge nel comunicato. I soccorritori hanno operato in condizioni meteo avverse, riuscendo comunque ad atterrare e a praticare le manovre di rianimazione cardiocircolatoria previste. Purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile, e il personale medico ha solo potuto constatare il decesso dei due ciclisti. "In considerazione delle condizioni meteorologiche in zona e delle prime indicazioni del personale sanitario, si può supporre che l'incidente sia avvenuto a causa di un fulmine" , spiega ancora nella nota il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Entrambe le salme restano a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli eventuali esami autoptici.

Il sindaco di Fossano ha espresso il proprio Cordoglio per la tragedia. "Apprendo della scomparsa di Alberto Balocco in un tragico incidente, una notizia che ci lascia senza parole", dichiara il primo cittadino, come riportato da "La Fedeltà". "Un grande dolore per la comunità fossanese. Una preghiera per lui ed un abbraccio alla famiglia" . Anche il presidente della regione Piemonte ha inviato le proprie condoglianze alla famiglia. "Siamo sconvolti da questa tragedia improvvisa che colpisce un amico, un imprenditore simbolo della nostra terra, che ha portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo" , scrive Alberto Cirio, "Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla famiglia di Alberto Balocco e a tutti i suoi cari" .

La morte di Alberto arriva a poco più di un mese di distanza dal decesso del padre Aldo Balocco, a seguito del quale l'azienda era passata ai figli Alberto e Alessandra.