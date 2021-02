"Colpito per ucciderlo". Quella violenza su Willy che inguaia i fratelli Bianchi

"Colpito per ucciderlo" . Fuga ogni ombra di dubbio il gip di Velletri Giuseppe Boccarrato nell'ordinanza che integra e aggrava il provvedimento di misura cautelare nei confronti dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, colpito a morte lo scorso 6 settembre a Colleferro, in provincia di Roma.

L'ordinanza del gip

Un pestaggio, a suon di calci e pugni, ha spezzato la vita al 21enne di origini ivoriane, Willy Monteiro Duarte. A distanza di 6 mesi dalla drammatica vicenda, il gip di Velletri Giuseppe Boccarrato, ha emesso un'ordinanza che aggrava la posizione dei fratelli Bianchi, già a regime di custudia cautelare in carcere per la efferata e letale aggressione ai danni del ragazzo la sera dello scorso 6 settembre. " Tutti gli elementi conducono naturalmente a ritenere che i quattro indagati non solo avessero consapevolmente accettato il rischio di uccidere Willy, ma colpendolo ripetutamente, con una violenza del tutto sproporzionata alla volontà di arrecargli delle semplici lesioni, avessero previsto e voluto alternativamente la morte o il grave ferimento della vittima ", scrive il Gip. E ancora: " Per le condizioni in cui versava la vittima, colpita alla sprovvista nella prima fase e poi addirittura quando si trovava inerme in terra nella seconda, e per l'esperienza nelle tecniche di combattimento dei fratelli Bianchi e del Belleggia, va senza dubbio esclusa la condizione minima per contestare l'omicidio preterintenzionale, ovvero la divergenza assoluta tra il risultato voluto e quello effettivamente realizzato ".

Omicidio volontario