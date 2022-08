Commerciante paga la multa con il Pos e gli addebitano 5 euro

Un commerciante sanremese ha pagato una multa per divieto di sosta con il Pos e gli sarebbero stati addebitati 5 euro di commissione. L’esercente ha denunciato il fatto su Facebook con tanto di foto della ricevuta: “Ricordate le polemiche per la gelateria che chiedeva un supplemento per il pagamento tramite bancomat/pos? Oggi ho pagato direttamente agli agenti della polizia una multa con il bancomat. Rispetto all'importo della multa, causa pagamento con bancomat, mi hanno applicato una commissione pari a 5 euro. È un mondo meraviglioso”.

Gli agenti lo avevano avvertito

L’esercente che ha innescato la polemica è stato quindi contattato da SanremoNews e ha spiegato di aver in effetti posteggiato la sua vettura in divieto di sosta per qualche minuto e che, proprio mentre stava andando via con la macchina, sono arrivati gli agenti della polizia stradale. A nulla è servito cercare di giustificarsi, i poliziotti hanno comunque staccato la multa. L’uomo ha quindi accettato di pagare la contravvenzione chiedendo se fosse possibile farlo subito utilizzando il bancomat. A quel punto gli è stato risposto che era certamente possibile, ma avvertendolo che in quel caso si sarebbe trovato da pagare una commissione di 5 euro. “A questo punto, incredulo, ho voluto provare il brivido di verificare se questa cosa ridicola fosse vera, nonostante l’avvertimento. Era tutto vero”, ha raccontato ancora incredulo.

Ecco perché ha postato il fatto sui social