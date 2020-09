Prete ucciso in strada a Como: è stato accoltellato da un tunisino

Inutili i soccorsi. Era steso a terra con una profonda ferita di arma da taglio. È morto così don Roberto Malgesini, "il prete degli ultimi" come lo descrivono tutti, ucciso a coltellate stamattina alle 7, a Como in piazza San Rocco. L'aggressione è avvenuta sotto la casa dove abitava il sacerdote, 51 anni e originario della Valtellina. Quando don Roberto è stato ritrovato, ormai i sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso. Forte la commozione e il dolore della "sua" Como appena si è diffusa la notizia della morte del don sempre dalla parte dei più deboli. E, secondo quanto riferito dalla diocesi di Como, sarebbe stato proprio uno di quegli "ultimi" di cui si occupava ad accoltellare Don Roberto uccidendolo. Si tratterebbe di un senzatetto immigrato che si è già costituito alle forze dell'ordine. L'uomo, un tunisino in Italia da 30 anni, "aveva problemi psichici e dei provvedimenti di espulsione non eseguiti" , ha riferito all'agenzia Agi il direttore della Caritas di Como, Roberto Bernasconi. Dettaglio poi smentito da fonti della Questura di Como. "Non risulta nè dalla documentazione medica che lo riguarda nè dalle verifiche coi servizi sociali" , hanno precisato all'Agi. Le stesse fonti della questura hanno poi spiegato che sul tunisino, arrivato in Italia nel 1993 e sposatosi tre anni dopo con un'italiana, pende un provvedimento di espulsione datato 8 aprile. Poi sospeso a causa blocco dei voli per il coronavirus. Ora sarebbe in corso l'interrogatorio del sospettato dopo che l'uomo è stato medicato in ospedale, perchè si era ferito a un tendine durante l'accoltellamento del prete.

Un uomo buono don Roberto, "un pezzo di pane" secondo la Diocesi, e il sindaco di Como Mario Landriscina ha deciso di proclamare il lutto cittadino. Da anni il don della parrocchia di San Bartolomeo era il coordinatore del gruppo di volontari che portano ogni mattina qualcosa di caldo da bere ai senzatetto della città. Serviva alla mensa e al dormitorio, aveva confidenza con molte delle persone che incontrava ogni giorno: quegli ultimi che aiutava come poteva, affrontando ogni rischio. Un rischio che oggi ha pagato con la vita. "Questa tragedia - prosegue il direttore della Caritas comasca - è paragonabile a un martirio, voleva trasmettere un messaggio cristiano attraverso la vicinanza a queste persone. È una tragedia che nasce dall'odio che monta in questi giorni ". Stasera, fa sapere la Diocesi, "di fronte alla tragedia la Chiesa di Como si stringe in preghiera per il suo prete don Roberto e per chi l'ha colpito a morte" con un rosario guidato dal vescovo. Sul posto è arrivato anche il vescovo Oscar Canton che ha benedetto la salma di don Roberto prima che fosse portata via, mentre a pochi metri dalla chiesa di San Rocco si è formata una folla di fedeli disperata per la perdita del loro don.

Durissima la reazione di Eugenio Zoffili, deputato comasco della Lega e presidente del Comitato Bicamerale di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione: "Il brutale omicidio avvenuto questa mattina in Piazza San Rocco ha sconvolto la nostra Como, ha ferito profondamente una città che necessita di risposte immediate e concrete da parte dello Stato. Questo è il momento della preghiera e del ricordo, per un martire che ha dedicato la sua vita e le sue energie all'aiuto degli ultimi, ma anche dell'azione. Mi unisco a tutti i comaschi nel ringraziamento a Don Roberto per quanto ha fatto, e mi impegnerò ad onorare al meglio la sua memoria con iniziative concrete" . Zoffili ha già convocato il 24 settembre, in audizione presso la bicamerale Schengen, Europol e immigrazione, il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. "Le chiederò anche conto dei rimpatri, un'urgenza per tutto il nostro Paese ma in particolare per quelle zone che, come la provincia di Como, sono territori di confine. Gli sbarchi possono essere fermati, come ha dimostrato Matteo Salvini durante la sua permanenza al Viminale: si tratta solo di avere la volontà politica per farlo. I clandestini presenti anche a Como, come nel resto d'Italia, vanno rimpatriati immediatamente per evitare di favorire il proliferare di situazioni di criminalità e degrado e gravissimi crimini come questo. Inoltre chiederò al Ministro che vengano potenziati gli organici delle forze dell'ordine in tutto il Paese e in modo particolare nelle zone, come la provincia di Como, che per la loro collocazione geografica hanno maggiore necessità di un presidio costante e di un'attenzione particolare. Sono profondamente colpito da questa tragedia, ma anche determinato a fare tutto quanto nelle mie possibilità per impedire che orrori simili possano ripetersi. Vigileremo affinchè questo assassino clandestino paghi senza sconti per quanto ha fatto".