Lo sfogo della compagna di Calissano: "Siete degli sciacalli"

"Siete degli sciacalli. Lasciatelo in pace almeno adesso". Sono parole di rabbia e disperazione quelle pronunciate da Fabiana Palese, la compagna di Paolo Calissano, l'attore 54enne trovato morto la scorsa notte, tra giovedì 30 e venerdì 31 dicembre, nella sua abitazione romana alla Balduina. Gli inquirenti ipotizzano che la causa del decesso possa essere stata un mix fatale di farmaci. Sono tanti i colleghi e i fan che vogliono salutare per l'ultima volta Calissano sui social, affidando alla rete il loro abbraccio, le loro frasi di affetto per una persona fragile che ha però saputo farsi amare dal pubblico, nonostante da parecchio tempo fosse ormai lontano dagli schermi.

Tanti hanno lavorato con Calissano

Tra i ricordi c'è anche quello di Barbara D'Urso che con Paolo aveva recitato ne 'La dottoressa Giò': "Ciao Paolo... Abbiamo lavorato tanti mesi insieme...Poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso...Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti". Sono due i post che Valeria Fabrizi ha scelto di postare su Instagram. In entrambi rivolge anche un'accusa a chi ha mostrato indifferenza nei suoi confronti: "Un grande dolore perché Paolo Calissano è morto! non doveva succedere!!! È stato allontanato dal nostro mondo artistico e la coscienza di molti dovrebbe riflettere ….perché!!! Ho lavorato con lui e meritava stima, era un ragazzo educatissimo buono e gentile! Ho cercato di aiutarlo perché ha scritto sceneggiature importanti ma evidentemente rimaste sulla scrivania di "persone distratte"!! Lui valeva, soffriva di nostalgia artistica e di sensibile attenzione umana! Ti abbraccio Paolo".

Un ragazzo sensibile e fragile