Compleanno in famiglia per Pier Silvio. Arriva anche il Cavaliere

Compleanno in famiglia per Pier Silvio Berlusconi, che lo scorso 28 aprile ha compiuto 53 anni. L'amministratore delegato di Mediaset ha festeggiato a Portofino insieme a tutta la famiglia, composta da Silvia Toffanin e dai due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. A loro, a sorpresa, si è unito anche Silvio Berlusconi, che ha raggiunto il figlio in Liguria accompagnato da Marta Fascina.

La riunione di parte della famiglia Berlusconi è stata l'occasione per mostrare al Cavaliere il nuovo acquisto di villa San Sebastiano, un'imponente villa affacciata sul golfo del Tigullio per la quale Pier Silvio Berlusconi ha recentemente concluso l'acquisto. Villa San Sebastiano prende il nome dalla cappella privata in stile romanico che sorge all'interno della proprietà. La casa risale al Sedicesimo secolo ed è una splendida villa in stile rinascimentale, i cui interni sono stati rivisitati negli anni Settanta da Gae Aulenti.

La proprietà si estende all'interno di un ampio parco sul promontorio che guarda verso Paraggi e Portofino piantumato a ulivi, vigne e frutteti. Terminata la visita di villa San Sebastiano, la famiglia di Pier Silvio Berlusconi con il Cavaliere e Marta Fascina si è recata verso il centro di Portofino, dove tutti insieme si sono concessi una rilassante passeggiata tra i vicoli della cittadina ligure.

L'amore tra l'amministratore delegato di Mediaset e Silvia Toffanin procede a gonfie vele da oltre 10 anni ed è stata suggellata dall'arrivo di due bambini. I due, che rifuggono il gossip e preferiscono condurre la loro vita lontani dalla mondanità di Milano, hanno scelto la tranquillità della Liguria e di Portofino. È qui che hanno deciso di crescere i loro figli, lontani dal clamore mediatico che la posizione lavorativa di entrambi susciterebbe in una città come Milano. La relazione tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin è più solida che mai, tanto che si continuano a rincorrere le voci di un possibile matrimonio per la coppia, che si potrebbe celebrare proprio a villa San Sebastiano.

Per entrambi si tratterebbe di prime nozze visto che, contrariamente rispetto a quello che è stato scritto nei giorni precedenti, l'amministratore delegato di Mediaset non ha sposato la madre della sua primogenita Lucrezia che, per altro, li ha di recente resi nonni. I due erano giovanissimi e decisero comunque di avere la bimba ma senza mai convivere. Il loro rapporto d'amore finì rapidamente ma sono tutt'oggi legati dal forte amore che provano verso Lucrezia.