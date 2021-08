Ordina un litro di "droga dello stupro": arrestato conduttore tv a Milano

L'attore e conduttore televisivo napoletano Ciro Di Maio è stato arrestato a Milano. Per il 46enne l'accusa è di detenzione e acquisto di droga a fini di spaccio. Stando a quanto emerso dalle indagini, l'uomo si sarebbe fatto arrivare un litro di Gbl dall'Olanda, chiamata anche droga dello stupro. Con quel quantitativo è possibile ricavare circa 1400 dosi, che sul mercato gli avrebbero fruttato una buona cifra. Tutta la sostanza è stata sequestrata dalla squadra mobile della questura di Milano guidata da Marco Calì.

L'arresto di Ciro Di Maio rientra nella più vasta operazione connessa a un'indagine aperta per contrastare l'importazione dall'estero di sostanze stupefacenti che vengono poi smerciate nei rave party e nelle feste private. Il pacco sospetto è stato individuato dagli agenti della Polaria all'aeroporto di Fiumicino e da lì lo hanno seguito fino alla sua consegna, avvenuta proprio presso l'abitazione del conduttore televisivo. Nei primi momenti, Ciro Di Maio ha dichiarato di essere totalmente estraneo alla vicenda ma in un secondo momento ha cambiato versione, sostenendo che il Gbl fosse destinato al suo consumo personale.

Ciro Di Maio è da tempo attenzionato dalle forze dell'ordine, visto che pochi mesi fa è stato arrestato perché, utilizzando lo stesso sistema, si era fatto recapitare ben 4 litri di Gbl dalla Cina. Stavolta la confezione conteneva solo un litro di prodotto, la cui vendita in Olanda è libera e non vietata. Nel pacco contenente il flacone di droga, erano presenti anche i flaconcini per dividere il Gbl. A insospettire gli investigatori è stato anche il destinatario del pacco, perchè le generalità indicate all'indirizzo di casa di Ciro Di Maio erano diverse rispetto a quelle effettive. Il prodotto contestato a Ciro Di Maio è il gamma-butirrolattone, un liquido igroscopico facilmente miscibile con l'acqua, incolore e insapore. Per questo motivo quando viene versato in un bicchiere non se ne percepisce la presenza. Una volta assunto, ha gli stessi effetti di un comune barbiturico.