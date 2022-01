"Il medico legale...". Nuovi scenari sul caso David Rossi

Il caso David Rossi continua a far parlare di sé: la giornalista Susanna Guarino, sentita dalla commissione d'inchiesta parlamentare nell'ambito delle varie audizioni che l'organo sta tenendo, ha rivelato ulteriori dettagli sul caso dell'ex capo comunicazione di Mps che è morto il 6 marzo del 2013.

"Il pomeriggio del 6 marzo 2013 mi trovavo a Siena in Vallerozzi, stavo parlando con una conoscente, ombrello aperto, vedo venire in giù dalla discesa David, che io conoscevo", ha premesso la giornalista. Poi l'approfondimento sul comportamento di David Rossi in quel frangente: "Vediamo passare David e lo seguiamo con lo sguardo. Eravamo ferme con l'ombrello, David ci supera, arriva fino in fondo, percorre una novantina di metri verso la fine della discesa, gira a sinistra. Dopo un attimo, 5-10 secondi, riesce dalla solita strada, a corsa, che era un atteggiamento insolito per David, che conoscevo bene ed era sempre pacato e lento nei movimento". Il racconto prosegue insomma con quello che sarebbe stato un atteggiamento "strano".

Stando a quanto riportato dalla Guarino, in sintesi, sembrerebbe quasi di poter dire che Rossi, quella giornata, "cercasse qualcuno". Questa, almeno, è l'impressione della giornalista che è emersa nel corso dell'audizione, così come riportato dall'Adnkronos. L'altra ipotesi sollevata è che il Rossi, quel 6 marzo, dovesse "incontrare qualcuno". Comunque sia, le audizioni continueranno ed ora si attende il giorno in cui verrà sentito Giuseppe Mussari, ex numero uno della Monte dei Paschi di Siena.

Intanto però la famiglia dell'ex capo Comunicazione prosegue nella sua battaglia alla ricerca della verità su un caso che, per la Giustizia, è stato comunque archiviato in due circostanze distinte come suicidio. La figlia di Rossi, Carolina Orlandi, ha svelato a Non è l'arena, la tramissione condotta da Massimo Giletti che va in onda su La7, quali siano i passi fatti in quest'ultimo periodo: "Archiviate le indagini per suicidio, è stato dissequestrato il materiale. Abbiamo visto il video di questa strana caduta e le foto dell'autopsia e il corpo di David parla", ha detto, così come sottolineato sempre dalla fonte sopra citata.