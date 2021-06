Conte abbattuto, Casaleggio is back e Prodi: quindi, oggi...

- è storia di ieri sera, ma c’è sempre tempo per commentarla. Andatevi a vedere i commenti sui social: l’eliminazione della Francia dell’Europeo è una goduria per buona parte degli italiani. Ci sono meme da morir da ridere: Mbappé che bacia il bidet invece della Coppa è da sbellicarsi. Almeno fino a venerdì, c’è di cosa festeggiare. Poi speriamo di non doverci leccare le ferite

- sulla proposta di Letta di una legge contro i cambi di casacche arriva il sostegno di uno che di questi temi se ne intende: Antonio Razzi. Sembra un paradosso, ma ha qualche ragione: se i voti te li conquisti sul campo, con le preferenze, tecnicamente potresti anche andare un po’ dove vuoi. Ma se finisci in Parlamento grazie al partito, un po’ di disciplina ci vuole. No?

- Grillo abbatte il ciuffo di Conte. Definisce il suo statuto una roba “seicentesca”, sostiene non abbia “visione politica né capacità manageriali” e che non ha “capacità di innovazione”. Insomma: addio avvocato del Popolo, il movimento è mio e me lo tengo io.

- si torna a Rousseau. Non essendoci un nuovo statuto, torna in campo Davide Casaleggio: sulla sua piattaforma si svolgeranno le elezioni per il Comitato Direttivo. Bellissimo: la storia del M5S è meglio di una serie tv.

- i contiani sembrano pronti a strappare. Sarà scissione? Può darsi. Conte riuscirà a portarsi dietro gli elettori oltre a un centinaio di eletti? Difficile a dirsi. Di solito gli strappi non portano mai molto lontano, vedi Alfano, Fini e poi c’è soprattutto il caso Monti. Anche l’ex premier, appena uscito da Palazzo Chigi, era convinto di fare faville alle urne. Poi…

- e Rocco Casalino, che nel frattempo s’è fatto assumere dai gruppi M5S, che fa?

- Salvini al comizio a Bologna, Prodi alla finestra che ascolta. Concludendo il suo intervento, il leghista ha salutato l’ex premier: "Buona serata professore", per poi postare una foto su Twitter: "Avversari certo, nemici mai”. Manca solo il cuoricino finale