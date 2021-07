"Abuso di intercettazioni". Il caso Contrada ancora sotto i riflettori Cedu

La Cedu, la Corte europea dei diritti dell'uomo, ha comunicato al governo italiano il ricorso presentato nel 2019 da Bruno Contrada, l’ex funzionario, agente segreto e ufficiale di polizia, con il quale "è stata dedotta l'illegittimità convenzionale della normativa italiana in tema di perquisizioni e intercettazioni", di cui "si è lamentata la lacunosità sia sotto il profilo dell'individuazione dei destinatari delle attività investigative, sia sotto il profilo dei rimedi interni esperibili avverso tali attività" .

La notizia è stata confermata da Stefano Giordano e Marina Silvia Mori, avvocati di Contrada, all'Adnkronos. I legali hanno spiegato che il ricorso trae origine dalle "plurime perquisizioni e intercettazioni poste in essere dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e dalla Procura Generale di Palermo nei confronti di Bruno Contrada a partire dal 2017" senza che quest'ultimo " fosse formalmente sottoposto a indagini preliminari" .

La Cedu, come hanno specificato i legali, ha chiesto al nostro esecutivo di rispondere ad alcuni specifici punti: tra questi la chiarezza e la precisione della legge italiana in materia di perquisizioni e intercettazioni, la necessità e la proporzionalità delle attività investigative svolte nel caso concreto e, infine, alla sussistenza nell'ordinamento interno di strumenti processuali idonei a contestare quelle attività.

"Per la prima volta la Corte Europea punta il dito contro quello che, non a torto, è stato definito come abuso delle intercettazioni e degli "atti a sorpresa" da parte dell'Autorità giudiziaria", ha dichiarato l'avvocato Stefano Giordano che ha sottolineato come nel nostro ordinamento, "v isto il sistema legislativo assolutamente lacunoso, chiunque può essere sottoposto a intercettazioni e a perquisizioni, anche se non è mai stato lontanamente sospettato di avere commesso un reato".