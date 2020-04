"Copritevi", "Non uso la mascherina". Ed è scontro Fontana-Borrelli

Da domani, domenica 5 aprile, in Lombardia si potrà uscire di casa solo con naso e bocca protetti da una mascherina o da " semplici foulard e sciarpe ". È quanto prevede la nuova ordinanza del governatore della Regione Attilio Fontana.

" Le giornate sono belle, la primavera è iniziata e la voglia di uscire è tanta. Ma non si può. Non abbiamo ancora raggiunto nessun obiettivo, dobbiamo concludere la nostra opera e il nostro impegno deve proseguire altrimenti lo sforzo fatto fino ad oggi risulterà vanificato. E i numeri ricominceranno a peggiorare. Vi prego e insisto: non uscite di case se non nelle condizione autorizzate. Dovrete, quando potete uscire di casa, coprirvi la bocca e il naso con qualunque strumento utile ad evitare che possiate in qualche modo diffondere il virus ", ha spiegato Fontana in un videomessaggio ai lombardi (guarda qui il video).

Una misura in più per combattere il coronavirus che però ha già creato qualche tensione. Su posizioni diverse da quelle del governatore Fontana ci sono infatti il capo della Protezione civile Angelo Borrelli e il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli. I due sono intervenuti sul tema delle mascherine nel corso della conferenza stampa quotidiana sull'emergenza coronavirus in Italia. Locatelli ha negato che la misura lombarda sia stata ispirata da raccomandazioni del Consiglio stesso o del Comitato tecnico-scientifico: " Sull'uso delle mascherine - ha spiegato - c'è un grande dibattito anche nella comunità scientifica perché non ci sono evidenze fortissime. Sappiamo che sono utili per prevenire il contagio di chi è infetto, ma la misura fondamentale è il rispetto del distanziamento sociale. Le riflessioni su un uso più allargato sono oggetto di valutazione del comitato tecnico scientifico ".

Sulla stessa linea anche il capo della Protezione civile. " Io anche ieri l'ho detto e lo ripeto che non uso la mascherina rispettando quelle che sono le misure di distanziamento sociale ", ha dichiarato Borrelli. Poi ha aggiunto: " La mascherina è importante se non si rispettano le distanze per evitare la trasmissione ".