Coronavirus, 112 casi in Italia. Positivo 17enne della Valtellina

Uno studente di 17 anni, residente in Valtellina ma che studia a Codogno, è risultato positivo al test del Coronavirus. Il caso fa aggiornare la stima dei contagi che, al momento, raggiunge quota 100.

Secondo le ultime indiscrezioni, il numero delle persone che hanno contratto il Covid-19 non è più a quota 77 ma ben oltre, con solo 89 episodi infettivi in Lombardia. A riferirlo è il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che,intervenendo in uno 'speciale a Radio Rai 1, ha fatto il punto della situazione. " Nella notte sono saliti a 89 i casi di cittadini lombardi risultati positivi ai controlli del Coronavirus. E' quindi quantomai necessario porre in essere misure ancora più stringenti e rigorose. I lombardi stanno dimostrando un grandissimo senso civico e senza isterismi si stanno adeguando a questa situazione".