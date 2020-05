Coronavirus, 174 nuove vittime: dato più basso da oltre un mese

Tutti gli indicatori si muovono verso la riduzione del contagio. Il numero delle vittime continua a diminuire giorno dopo giorno: nelle ultime 24 ore sono stati 174 decessi per un totale di 28.884 (ieri +192 ai quali sono stati aggiunti 282 relativi all'aggiornamento complessivo che a fine mese forniscono i Comuni della Lombardia).

In discesa anche il numero degli attualmente positivi al coronavirus: ad oggi, i malati nel Paese sono 100.179 con un calo di 525 unità (ieri erano stati 239 in meno rispetto al giorno prima). Prosegue anche il calo della pressione sugli ospedali. Ad oggi in terapia intensiva si contano 1.501 pazienti, 38 meno di ieri. Scende ancora il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 17.242 persone (-115). 81.436 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Torna ad aumentare il numero dei guariti: nelle ultime 24 ore si registrano infatti 1.740 unità che fanno salire il totale a 81.654 (ieri +1.665)

Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Italia, il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) è salito a quota 210.717 (+1.389 rispetto a ieri). Oggi sono stati fatti 44.935 tamponi (ieri 55.412): il rapporto tra tamponi eseguiti e casi individuati è di 1 malato ogni 32,4 test (il 3,1%).

In particolare, i casi attualmente positivi sono 36.926 in Lombardia, 15.638 in Piemonte, 9.045 in Emilia-Romagna, 7.299 in Veneto, 5.328 in Toscana, 3.551 in Liguria, 4.385 nel Lazio, 3.198 nelle Marche, 2.726 in Campania, 1.247 nella Provincia autonoma di Trento, 2.955 in Puglia, 2.203 in Sicilia, 1.087 in Friuli Venezia Giulia, 1.868 in Abruzzo, 665 nella Provincia autonoma di Bolzano, 183 in Umbria, 689 in Sardegna, 109 in Valle d’Aosta, 702 in Calabria, 194 in Basilicata e 181 in Molise.

Lombardia

Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Lombardia sono stati registrati 77.528 casi, con 526 positivi in più rispetto a ieri quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 533. I ricoverati sono 6.609, 80 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 532 pazienti (-13). Stabile il dato dei decessi: nelle ultime 24 ore in regione si sono registrati 42 morti (ieri +47) per totale di 14.231 vittime.

Nella provincia di Bergamo i casi di coronavirus sono arrivati a quota 11.453. Rispetto a ieri, la crescita è di 59 unità. A Brescia invece si sono accertati 29 nuovi casi e il totale è arrivato a 13.028. Per quanto riguarda Milano, in provincia i positivi sono 20.068, 118 più di ieri quando si erano registrati 249 casi sul giorno precedente. In città invece i casi sono saliti a quota 8.491 (+41, mentre ieri l'incremento era stato di 115).

Lazio