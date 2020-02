Anziani, malati, uomini: solo loro i più a rischio per il coronavirus

Anziani, malati e uomini: sono loro i più a rischio decesso in caso di contagio. A confermare i dati di un precedente studio è una maxi-ricerca cinese condotta su oltre 44.000 persone infettate dal coronavirus.

I risultati dei test evidenziano che il più elevato tasso di mortalità è stato registrato per gli over 80. I dati del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ccdc) rilevano che oltre l'80% dei casi finora è stato lieve e che proprio i malati e gli anziani sono maggiormente a rischio. Il rapporto del Ccdc, come riporta AdnKronos, mostra infatti che l'80,9% delle infezioni è classificato come lieve, il 13,8% come grave e solo il 4,7% come critico. Il numero di morti tra le persone infette rimane basso, ma aumenta tra i pazienti che hanno più di 80 anni. Al contrario, per i bambini piccoli il tasso di mortalità risulta pari a zero.

La maxi-ricerca porta alla luce anche un aspetto: quello del genere. Secondo quando rilevato, gli uomini appaiono più esposti a rischi letali (2,8%) rispetto alle donne (1,7%). Ma è finita qui. Il report identifica anche le malattie pre-esistenti che mettono in pericolo i pazienti. Chi soffre già di patologie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie croniche e ipertensione, rischia molto in caso di contagio da coronavirus.

La ricerca, pubblicata sul Chinese Journal of Epidemiology, sottolinea anche un elevato rischio per il personale medico: oltre 1.100 operatori sanitari sono stati contagiati nella sola città di Wuhan e i medici morti in città sono sei. A loro si aggiunge anche Liu Zhiming, direttore dell'ospedale Wuchang di Wuhan, deceduto proprio in questi giorni. In totale, sarebbero oltre 1.700 operatori sanitari contagiati in tutta la Cina e il numero pare crescere ogni giorno.