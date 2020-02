Il Coronavirus arriva anche in Abruzzo: primo contagiato a Teramo

Il Coronavirus avanza e arriva in Abruzzo. Dopo aver raggiunto le Marche e la Puglia, il Covid-19 è giunto anche nella regione abruzzese: nello specifico un caso è stato registrato a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, dove un uomo residente nella bassa Brianza venerdì era arrivato insieme alla famiglia per trascorrere qualche giorno di vacanza nella loro abitazione di villeggiatura. Il paziente, al presentarsi dei sintomi della malattia, è stato subito ricoverato e sottoposto al primo test che - eseguito a Pescara - ha dato esito positivo.

L'uomo intanto è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Teramo: la conferma ufficiale del contagio arriverà solamente in seguito agli esiti del secondo esame che sarà eseguito all'Istituto Spallanzani di Roma. Nel frattempo la famiglia è in quarantena. In accordo con la protezione civile, sono già state messe in atto tutte le procedure previste e la famiglia messa in isolamento. Sabatino Di Girolamo, il sindaco di Roseto, per cautela sta provvedendo alla sospensione delle attività didattiche. Sul profilo Facebook del primo cittadino si legge: " Buongiorno. Debbo purtroppo comunicare che la Asl mi ha appena informato di un caso di paziente positivo al Coronavirus ricoverato in ospedale a Teramo. Per cautela sto disponendo la chiusura delle attività didattiche, in attesa di confrontarmi con l'autorità sanitaria e la Regione ".

Marco Marsilio da questa mattina presto è in stretto contatto con tutte le autorità competenti, con l'assessore alla salute, Nicoletta Verì, e il dirigente della protezione civile regionale che stanno seguendo con la Asl di Teramo la ricostruzione di tutti i movimenti del paziente. Inoltre il governatore della Regione Abruzzo ha dei fitti contatti con il ministro Speranza e con il commissario Borrelli, insieme ai quali si stanno condividendo tutte le azioni del caso per affrontare nella maniera migliore l'emergenza. Marsilio ha fatto sapere: " L'Abruzzo continua a rimanere regione fuori cluster. Stiamo lavorando e lavoreremo per mettere in quarantena le persone che sono state a stretto contatto con questo paziente ".

La situazione Coronavirus

Salgono a 3 i casi nelle Marche: due anziani coniugi di Fano - risultati positivi al test - sono ricoverati in gravi condizioni agli Infettivi di Pesaro. La donna avrebbe una polmonite bilaterale aggravata dal contagio e ora è in rianimazione. Non è da escludere che siano stati infettati dopo la visita di un parente proveniente da Milano risalente a circa 2 settimane fa.

Alle ore 9.00 è in programma una riunione di tutti i prefetti della Lombardia presso la sede della Prefettura di Milano: il vertice sarà utile per fare il punto della situazione Covid-19 in Regione. All'incontro sarà presente anche Giulio Gallera, l'assessore al Welfare della Lombardia. Saranno assenti invece alcuni collaboratori di Attilio Fontana poiché sono in isolamento prudenziale dopo l'esito positivo del tampone di una collaboratrice del governatore. Per quanto riguarda i minori risultati positivi in Lombardia, Gallera ha fatto sapere: " Due sono stati dimessi: una asintomatica ed è in ospedale per altri motivi. Un'altra è in buone condizioni di salute ".

A Napoli pare ci sia un probabile caso di positività al Coronavirus: stando a quanto si apprende da fonti sanitarie, si tratterebbe di una persona del posto. Il tampone è stato inviato a Roma per la controprova e dunque ora si attende l'eventuale conferma da parte dell'istituto superiore di Sanità. Oggi sono attese ulteriori verifiche sui due casi verificatisi nella giornata di ieri in Campania, nel Casertano e nel Salernitano.

Ieri in Abruzzo sono stati eseguiti dei test su 12 tamponi relativi a persone provenienti dalle aree a rischio del Nord o dell'estero: tra queste vi erano 5 di Pescara (una delle quali rientrata di recente dalla Thailandia), una di Roseto degli Abruzzi tornata da Piacenza, una della Marsica e una coppia di coniugi di Vo' Euganeo in vacanza. Tutti hanno dato esito negativo.