Virus, contagiati 5 minorenni. Austria, morta turista italiana

Il nuovo Coronavirus colpisce solo le persone anziane o anche i più giovani? I più suscettibili alle forme gravi di Covid-19 sono i primi e quelli con malattie croniche quali diabete e malattie cardiache. Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, nelle scorse ore ha infatti annunciato il decesso di tre persone in Lombardia: " Sono tutte ultraottantenni ". Nello specifico si tratta di due uomini di 84 e 91 anni e di una donna di 83 anni. Ma se fino a ieri è stato etichettato come un virus che colpisce soprattutto gli anziani, da ora la narrazione potrebbe cambiare. Sì, perché si sono registrati 5 casi che hanno colpito minorenni.

Come riportato dal Corriere della Sera, una piccola di Castiglione d'Adda (il paesino di circa 4mila abitanti - che rientra nella cosiddetta "zona rossa" - è attualmente quello più colpito) è risultata positiva al tampone dopo aver contratto una lieve forma di influenza: non è assolutamente da escludere che il contagio possa essere avvenuto nell'ospedale di Codogno, dove nei giorni scorsi è stato ricoverato il 38enne considerato il "paziente 1". La bambina ora è confinata nella sua casa del paesino della Bassa e sta bene: è stata ricoverata in ospedale per essere sottoposta alle cure mediche del caso, anche se non si trova in gravi condizioni. La seconda bimba invece ha 8 anni ed è la nipote del primo paziente diagnosticato a Limena, in Veneto: probabilmente è stato lui a contagiarla. Lei è asintomatica. Il caso è stato confermato da Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, a Uno Mattina: " Sappiamo anche che però la fascia d'età dei bimbi e dei giovani ha meno danni ed è meno colpita. Siamo preoccupati per anziani e per persone con condizioni di salute pregiudicate ".

Nella notte è salito a 259 il numero delle persone contagiate in Lombardia da Coronavirus e tra loro ci sono anche 4 minori: tra questi una bimba di 4 anni, mentre gli altri hanno 2, 10 e 15 anni. Due sono già stati dimessi e gli altri due stanno effettuando gli accertamenti del caso. Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ai microfoni di SkyTg24 ha fatto sapere: " I 4 minori sono legati alla zona rossa intorno a Codogno tranne uno che arriva da Seriate, che non è zona rossa ma non sappiamo che tipo di rapporti abbia avuto con le persone dalla zona rossa. Non abbiamo ancora fatto in tempo a ricostruire la storia del ragazzo ".

"Bimbi meno colpiti"

Nei giorni scorsi gli specialisti dell'Unità operativa di Immunoinfettivologia pediatrica dell'ospedale Bambin Gesù di Roma hanno spiegato che " i bambini sembrano essere meno colpiti dall’infezione e mostrano un andamento benigno rispetto all’adulto " anche se al momento non sono ancora chiari " i meccanismi di base ". Tuttavia è noto il fatto che i Coronavirus " sono la causa più frequente di raffreddore e i bambini vanno incontro ripetutamente a infezioni da Coronavirus ": è dunque possibile che " la risposta immunitaria a infezioni recenti da Coronavirus aiuti i bambini a difendersi meglio anche dal nuovo Coronavirus ".

Inoltre il sistema immunitario dei più piccoli " potrebbe essere in grado di rispondere meglio all’infezione perché più reattivo ". Anche in passato i bimbi sono risultati essere meno vulnerabili degli adulti rispetto ad altri Coronavirus: " Durante l’epidemia di Sars del 2003, i casi di contagio certificati tra i bambini furono solo 80, mentre quelli sospetti 55. Nessun bambino o adolescente morì a causa della Sars. Durante l’epidemia di Mers nel 2012 in Medio Oriente, la maggior parte dei bambini contagiati non ha manifestato sintomi ".

La situazione Coronavirus