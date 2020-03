Coronavirus, a Bergamo viene sepolto un morto ogni mezz'ora

A Bergamo viene sepolto un morto per coronavirus ogni mezz'ora. Questo terribile dato è stato confermato a Rainews24 da Giacomo Angeloni, assessore ai servizi cimiteriali del comune. Sono stati 18 i decessi lo scorso 7 marzo, altri 44 tra l'8 e il 9 marzo 2020 avvenuti nel comune di Bergamo. Si sono registrate, in seguito, 33 vittime martedì 10 ed ulteriori 51 mercoledì 11 marzo. Nel corso di un'intervista a Bergamo News, Angeloni ha invece parlato della difficile situazione che si respira presso il capoluogo orobico, spiegando come il comune di Bergamo si sta organizzando: "Sì, c'è una grossa emergenza a Bergamo, la stiamo vivendo tutti in questi giorni. Le restrizioni imposte dal governo hanno avuto delle conseguenze chiare anche sull'amministrazione comunale che ha chiuso tutto quello che era possibile chiudere, mantenendo soltanto i servizi essenziali che sono aperti; servizi, anche più di mia competenza, quindi, i servizi cimiteriali e i servizi dello stato civile per le denunce dei morti. Il tema dei decessi è quello che ci fa più impressione in queste ore".

Coronavirus, a Bergamo una sepoltura ogni mezz'ora: le dichiarazioni di Giacomo Angeloni

Una situazione preoccupante quella che sta vivendo la città e la provincia di Bergamo a causa dell'epidemia di coronavirus. Nel territorio si registrano numerosi decessi da Covid-19. L'assessore Angeloni ha ammesso: "Abbiamo visto i dati di questi ultimi 5 giorni che fanno molta impressione. Siamo a 149 decessi. Sono numeri che, solitamente, si fanno in settimane. C'è un aumento di quasi 5 volte la normalità dei decessi". Proprio per tali motivi, l'amministrazione comunale è stata costretta ad utilizzare modalità divergenti circa la gestione dei servizi cimiteriali. Proprio su tale argomento, l'assessore ha specificato: "Abbiamo aperto la camera mortuaria del cimitero che di solito non viene utilizzato, abbiamo avuto l'autorizzazione da parte della prefettura di Bergamo e di Ats di poter utilizzare anche la chiesa di Ognissanti come camera mortuaria" . La chiesa di Ognissanti è di recente costruzione ed è sita all'interno del cimitero. Essa sarà dunque utilizzata come una grande camera mortuaria.