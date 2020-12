Coronavirus, il bollettino di oggi 10 dicembre

Anche oggi nel bollettino della Protezione civile si registra un numero decisamente maggiore di guariti, 30.099, rispetto ai nuovi casi registrati, 16.999. Calano ancora, quindi, gli attualmente positivi a coronavirus nel Paese, che oggi sono 696.527, anche a causa dell'elevato numero di decessi, oggi 887. Diminuisce ancora la pressione negli ospedali del Paese, grazie al calo di 594 ricoverati rispetto al bollettino di ieri, e di 29 pazienti nelle terapie intensive. In Italia l'epidemia conferma il rallentamento, come dimostra la riduzione dei nuovi casi rispetto a una settimana fa, quando furono 23.225.

A proposito di terapie intensive, il Veneto registra un incremento di 11 pazienti nelle sue terapie intensive, a causa dell'ingresso di 42 persone nei reparti di cure intensive. È di 55 pazienti negli ospedali della regione. Molto inferiore, invece, l'incremento nelle terapie intensive della Campania, della Sardegna e della Basilicata, che registrano tutte un incremento di due ricoverati. È di 1, invece, l'aumento nelle terapie intensive della Provincia di Bolzano,in Puglia, in Abruzzo e nelle Marche. Tutte le regioni confermano il trend negativo, in testa la Lombardia, dove anche oggi è stato comunicato un decremento di 18 pazienti ricoverati nelle sue terapie intensive, nonostante siano entrate 62 nuove persone bisognose di maggiori cure. È di 8 il decremento dei ricoverati gravi in Piemonte e di 6 in Toscana. L'Emilia Romagna registra una diminuzione di 4 pazienti affetti da coronavirus nelle terapie intensive, mentre nel Lazio, in Liguria e in Valle d'Aosta la diminuzione è di 3 pazienti. Si riduce di un paziente la pressione sulle terapie intensive in Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sicilia, Calabria e Molise.

Il Veneto oggi è la regione con il maggior aumento di ospedalizzati, un triste primato conquistato con un ampio margine rispetto alla seconda regione con il numero di ricoveri più alti, che oggi è la Valle d'Aosta, con un saldo positivo di 8 pazienti. Fortissima flessione nel saldo degli ospedalizzati per la Provincia autonoma di Bolzano, che oggi segna un decremento di 158 pazienti. Continua il calo anche in Lombardia, dove oggi risultano 114 pazienti ricoverati in meno. Rispettivamente di 73 e di 63 è la diminuzione dei pazienti nei reparti Covid nel Lazio e in Campania. Scendono anche i ricoverati nelle altre regioni del Paese.

La Lombardia continua a guidare la triste classifica dei decessi quotidiani, con 172 nuove vittime rispetto al bollettino di ieri. Sono 148 i decessi nel Veneto, che rappresenta il numero più alto giornaliero dall'inizio della pandemia. Anche la Toscana, oggi, ha registrato il maggior numero dei decessi da marzo a oggi, con 75 decessi rispetto a ieri. Tutte le regioni anche oggi segnalano almeno un decesso collegato al coronavirus.