Coronavirus, il bollettino di oggi 19 dicembre

Sono 16.308 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, rilevati su 176.185 tamponi processati in più rispetto al giorno precedente. Continuano a scendere gli attualmente positivi nel Paese, che oggi sono 620.166, in calo rispetto a ieri grazie ai 23.384 ma anche a causa di 553 decessi. Si riduce anche la pressione ospedaliera, con il saldo nazionale dei ricoveri e delle terapie intensive ancora in negativo. Si sono liberati 440 posti letto nei reparti di medicina generale Covid negli ospedali italiani e 35 posti in terapia intensiva.

Sono ancora oltre 100 i decessi in Veneto (114) e in Lombardia (105). In Emilia Romagna sono stati registrati 73 decessi mentre nel Lazio sono 41 le vittime collegate al coronavirus. Il Piemonte ha indicato nel bollettino 38 nuovi decessi, che invece sono 32 in Campania. Tutte le altre regioni hanno comunicato tra le 26 (Puglia) e 1 vittima (Val d'Aosta). Dal bollettino non risultano attribuite vittime Covid al Molise.

Oggi sono sei le regioni che hanno segnalato un saldo positivo per le terapie intensive. La Puglia è la regione in cui i ricoverati crescono maggiormente, con un incremento di 3 posti letto occupati in più rispetto a ieri. È di 2 l'incremento per la Campania mentre è di 1 in Molise, Abruzzo, Liguria e Marche. Prosegue la discesa occupazionale in Lombardia (-10), Piemonte (-9) e Sicilia (-8). Diminuiscono i letti occupati anche nel Lazio, in Valle d'Aosta, in Umbria, in Toscana, in Sardegna e in Emilia Romagna. Non hanno comunicato variazioni le restanti regioni. Il Veneto risulta avere un saldo a zero rispetto a ieri ma in 24 ore ha accolto 41 nuovi pazienti nelle terapie intensive del suo territorio. In Puglia, invece, sono entrate 28 persone, mentre in Lombardia e in Emilia Romagna sono stati 14 gli ingressi e, in totale, considerando anche quelli delle altre regioni, oggi in Italia sono entrate complessivamente 160 persone nelle terapie intensive del territorio.

L'Emilia Romagna ha un saldo fortemente positivo per quanto riguarda i ricoverati nei reparti dedicati al coronavirus: sono 55 in più rispetto al totale segnalato ieri dalla Regione. Incrementi molto meno marcati si registrano in Valle d'Aosta, Abruzzo e Molise. La Lombardia anche da questo punto di vista continua a progredire in maniera positiva, con un saldo negativo di -161. Segue il Veneto con -91. Piemonte e Puglia hanno segnalato rispettivamente 79 e 25 ricoverati in meno rispetto al bollettino delle 24 ore precedenti, mentre la Campania e la Sicilia rispettivamente 23 e 20. Facendo il confronto con la settimana scorsa, la situazione sembra essere ancora in miglioramento.