Coronavirus, cala il numero delle vittime: 482 morti in un giorno

Continua il calo della pressione sugli ospedali. Ad oggi, in terapia intensiva si contano 2.733 pazienti, 79 meno di ieri. Diminuisce anche il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 25.007 persone (-779). 1.667 persone, pari al 74% degli attualmente positivi, è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Oggi si registrano altri 2.200 guariti che fanno salire il totale a 44.927 (ieri +2.563). Dopo il numero in calo di ieri, ad oggi, ci sono 107.771 positivi nel Paese con un aumento di 809 unità (ieri si erano registrati 355 nuovi casi). Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Italia, il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) ha raggiunto quota 175.925 (+3.491 rispetto a ieri). Oggi sono stati fatti 61.725 tamponi (ieri 65.705). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 17,7 tamponi fatti, il 5,7%, il secondo dato migliore da inizio epidemia.

I decessi scendono sotto le 500 unità: nelle ultime 24 ore sono morte 482 persone (ieri le vittime erano 575) che portano il totale a 23.227. Questi i dati forniti dalla Protezione civile per la prima volta senza conferenza stampa.

Lombardia

Dall'inizio della diffusione del virus cinese in Lombardia sono stati registrati 65.381 casi, con 1.246 positivi in più rispetto a ieri quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 1.041. I ricoverati sono 10.042, 585 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 947 pazienti, 24 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore in regione si sono registrati 199 decessi che portano il totale delle vittime a 12.050 (ieri sono state 243).

Nella provincia di Bergamo i casi di coronavirus sono arrivati a quota 10.629. Rispetto a ieri, la crescita è di 39 unità. A Brescia invece si sono accertati 191 nuovi casi e il totale è arrivato a 11.758. Nella provincia di Milano i positivi sono 15.546, 269 più di ieri quando si erano registrati 325 casi sul giorno precedente. In città i casi sono saliti a quota 6.421 (+95, mentre ieri l'incremento era stato di 166).

Lazio