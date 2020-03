Coronavirus, Capua: "Contagio può calare senza fermarsi del tutto"

Le misure di contenimento contro il coronavirus stanno funzionando. I primi timidi segnali positivi stanno (finalmente) arrivando e si inizia a intravedere un po' di luce in fondo al tunnel dell'incubo rappresentando dalla pandemia di Covid-19. Ma guai a cantar vittoria troppo presto, abbassando la guardia, perché è comunque possibile che il contagio non si fermi del tutto.

Intervistata da Corriere della Sera, Ilaria Capua commenta i risultati (positivi) delle contromosse adottate dall'istituzioni e dalle autorità sanitarie, che si sono registrati negli ultimi giorni, e guarda però oltre ai numeri, ponendo l'accento sulla necessità dell'esame del tampone al personale medico e sanitario degli ospedali italiani: "È fondamentale fare il tampone ai dottori e agli infermieri. Questo sì, ma per quanto riguarda la possibilità di utilizzare le nuove tecnologie ho qualche perplessità. Non siamo coreani e nemmeno cinesi, dove queste tecnologie sono state utilizzate" .

Qui la titolare dell'One Healt Center of Excellence dell'Università della Florida si riferisce alle tecnologie di tracciamento delle persone potenziali vettori di coronavirus.

La virologa, dunque, insiste su un'altra urgenza: quella di difendere i più deboli: "L'unica cosa da fare è proteggere soprattutto le persone fragili. Gli immunodepressi perché magari hanno un tumore. Chi soffre di malattie croniche come cardiopatie o diabete. Occorre entrare nell'ordine di idee che tutti, ma soprattutto queste persone, per un 'certo numero di mesi' dovranno proteggersi. Probabilmente il contagio non si fermerà anche se rallenterà" . Nei giorni scorsi la Capua aveva lanciato un'allarme per la Lombardia, sostenendo che nella regione del Nord Italia il virus si stesse muovende e stesse circolando tra la popolazione in modo strano, anomalo, senza che si riesca a capire il perché.