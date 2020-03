Coronavirus, chiusura degli aeroporti prolungata fino al 3 aprile

L'Enac ha annunciato ufficialmente la proroga della chiusura degli aeroporti fino a venerdì 3 aprile. La decisione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile è in applicazione del decreto numero 127 del 24 marzo 2020 emanato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il ministro della Salute, che tra le altre cose proroga " il decreto ministeriale n. 112 del 12 marzo 2020 che prevedeva lo stop temporaneo di alcuni scali nazionali ". Nella nota diramata infine si legge: " Gli aeroporti interessati sono i medesimi individuati nel decreto n. 112 del 12 marzo u.s relativo alla razionalizzazione del trasporto aereo a seguito dell’emergenza Covid-19 ".

Il 13 marzo l'Enac ha disposto che devono garantire l'operatività aeroportuale senza limitazioni le società di gestione degli aeroporti inclusi nell’art. 2 comma 1 del decreto (Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera Tessera e Roma Ciampino) per i soli voli di Stato, trasporti organi, canadair e servizi emergenziali. Le società di gestione di quelli esclusi (Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Verona, Firenze, Roma Ciampino, Reggio Calabria, Brindisi, Trieste e Treviso) devono invece limitare la propria operatività. Infine è stato specificato che in tutti gli aeroporti verranno comunque garantite alcune attività " tra cui le esigenze operative di voli cargo e posta, nonché di voli di Stato, di Enti di Stato, di emergenza sanitaria o di emergenza di altro tipo ".

"Trasporto pubblico va avanti"