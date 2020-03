Coronavirus, due assessori positivi in Emilia-Romagna: "Stanno bene"

Dopo l’assessore di regione Lombardia Alessandro Mattinzoli positivo coronavirus, ora ci sono altri due colleghi contagiati dal Covid-19, ma in Emilia-Romagna. Si tratta di Raffaele Donini (Sanità) e Barbara Lori (Programmazione territoriale e montagna). Trovati positivi al test, si trovano attualmente in quarantena presso i rispettivi appartamenti.

A dare la notizia una nota della regione stessa, che comunica anche come il governatore Stefano Bonaccini e il sottosegretario Baruffi siano invece risultati negativi al "virus cinese". Per questa ragione, il presidente dell’Emilia-Romagna prenderà parte all'incontro con il premier Giuseppe Conte e le parti sociali dedicato alle misure economiche, previsto nel pomeriggio a Roma, collegato in videoconferenza dalla Regione, a Bologna.

Assessore Regione Lombardia positivo al test del Covid-19

La neo-assessora Lori aveva partecipato alla seduta di insediamento della Giunta venerdì scorso e l'assessore Donini era entrato in più diretto contatto con Barbara Lori nei giorni scorsi: "Lori e Donini – rende noto la regione – sono in buone condizioni e si trovano presso le loro abitazioni, dove rispetteranno il periodo di isolamento. In entrambi i casi è in corso di definizione la lista dei contatti avuti nei giorni passati e, così come previsto dai protocolli, verranno svolti gli accertamenti sulle persone interessate, contattate direttamente dalle strutture sanitarie competenti" .

Chi sono i due assessori positivi al coronavirus

Barbara Lori è assessora alla Montagna, aree interne, programmazione territoriale e pari opportunità. Dopo essere stata eletta consigliere della Provincia di Parma dal 2009 al 2014, nel 2014 è stata eletta consigliera regionale dell'Emilia-Romagna nel 2014. Originaria di Parma, Lori è una"new entry" della Giunta guidata da Stefano Bonaccini.

Raffaele Donini, oggi assessore con delega alle Politiche per la salute, nella scorsa legislatura, è stato vicepresidente e assessore ai Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale.

Coronavirus: il bilancio aggiornato

Attualmente in Italia si contano 2.502 contagi sui 93.455 totali nel mondo (di cui 80.270 nella sola Cina). Nello Stivale, sono state 160 le persone che sono guarite dal Covid-19, mentre il virus ha provocato 79 decessi (dei 3.198 in tutto il mondo).