Coronavirus, ecco High School Game at Home per divertirsi studiando da casa

Il distanziamento sociale è una delle misure adottate per contenere l'epidemia di coronavirus ed evitare ulteriori contagi. Coi rapporti ridotti ai minimi termini e prossimi allo zero, che impediscono anche la frequenza delle lezioni scolastiche, sono tante le iniziative che in questi giorni si susseguono per tenere impegnati gli studenti e, al contempo, aiutarli nell'apprendimento a distanza. Certo, non è facile abituarsi all'improvviso a una nuova didattica e a una nuova metodologia di studio ma sono numerose le soluzioni che sono state approntate per raggiungere lo scopo, per ogni grado di studio. High School Game at Home è una di queste ed è la naturale evoluzione degli HSG tradizionali al tempo del coronavirus.

High School Game, nella sua formulazione originale, è un concorso didattico nazionale promosso da grandi aziende come Grimaldi Lines, Anas, Connect4Climate, che gode del patrocinio di Ang e Coni. L'iniziativa è supportata dalla collaborazione di alcune tra le maggiori università italiane. Il contest è partito lo scorso dicembre e vede l'iscrizione di centinaia di ragazzo da tutto il Paese ma, attualmente, è in fase di stand-by proprio per l'impossibilità di organizzare le semifinali live il prossimo mese di maggio per aggiudicarsi il premio finale. Quindi, se da una parte il format è momentaneamente messo in pausa per i motivi che tutti sappiamo e che sono riconducibili al coronavirus, dall'altra è stata ideata la versione domestica. High School Game at Home, infatti, è la versione online del concorso, un'occasione unica per continuare l'apprendimento in modo divertente.

Le giornate a casa possono essere lunghissime e il tempo sembra non passare mai ma grazie a quest'iniziativa, ospitata sulla piattaforma Wicontest.it, è possibile giocare e imparare, ripassando il programma scolastico dell'anno insieme agli amici e ai compagni di scuola. Si sa che lo spirito competitivo è una delle motivazioni più forti per raggiungere l'obiettivo e quindi perchè non sfruttarla anche nell'ambito dell'apprendimento? Una sfida online che coinvolga i compagni di classe e gli amici può essere un ottimo metodo alternativo per sfruttare al meglio le giornate a casa e studiare divertendosi.

La partecipazione a High School Game at Home è completamente gratuita ed è semplicissimo prendervi parte. L'iniziativa è presentata da Marco Martinelli, giovane volto della Rai e cantante, che in un breve video disponibile online spiega come iscriversi e partecipare all'iniziativa. High School Game e High School Game at Home sono due circuiti differenti che non interagiscono tra di loro.