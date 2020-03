Coronavirus, ecco perché ora si parla della scadenza del 31 luglio

31 luglio. Fino a questa data potrebbero rimanere in vigore le restrizioni e le misure di contenimento adottate dal governo per combattere il coronavirus. Ma niente panico e, anzi, attenzione: l'ultimo giorno del mese di luglio viene indicato nella bozza del nuovo decreto legge per una ragione, se vogliamo, semplice.

Il 31 luglio è infatti il giorno in cui scadono i sei mesi del cosiddetto "stato di emergenza", dichiarato ufficialmente dall'esecutivo Conte-bis in data 31 gennaio 2020, quando l'incubo del Covid-19 faceva sì paura, ma non aveva ancora paralizzato il Paese. Per sua stessa natura legislativa, lo "stato di emergenza" ha una durata di 180 giorni, motivo per il quale è iniziato il 31 gennaio e termina come da prassi il 31 luglio.

Nel testo, visionato dall'Adnkronos, dunque, si legge che: "possono essere adottate per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus" .

Ma, non è certo cosa ovvia – anzi – che fino a estate inoltrata rimangano in vigore i divieti ai quali oggigiorno la popolazione deve sottostare per fronteggiare la pandemia. E nella bozza del nuovo provvedimento della maggioranza giallorossa – che dovrebbe vedere luce oggi pomeriggio, al termine del consiglio dei ministri da poco riunitosi – c'è ben altro oltre all’indicazione che le contromisure adottate sono modificabili e prorogabili fino al 31 luglio 2020.

Già, il governo dovrebbe prevedere un giro di vite per stringere le maglie della sicurezza contro i furbetti, prevedendo l'entrata in vigore di sanzioni assai salate, come multe dai 500 fino ai 4mila euro per chi non rispetta i divieti di circolazione. E ancora, la legge dovrebbe statuire lo stop fino a un massimo di trenta giorni per le attività commerciali (quelle già messe in stand-by e forse non solo).