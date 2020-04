La data per i contagi a zero? Il giorno regione per regione

Tic, tac, tic, tac. È un conto alla rovescia. Un countdown che non fa dormire la notte. Quando la spinta dell’epidemia da coronavirus dovrebbe arrestarsi? A questa domanda hanno cercato di rispondere alcuni scienziati italiani. Sono le proiezioni fatte dagli esperti dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, coordinato dal professor Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e Ordinario di Igiene all’Università Cattolica. E dal dottor Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell'Osservatorio.

La fine dell’emergenza Covid-19 in Italia potrebbe avere tempistiche diverse nelle regioni a seconda dei territori più o meno esposti all’epidemia. In Lombardia e nelle Marche, verosimilmente, l’assenza di nuovi casi si potrà verificare non prima della fine di giugno. In Emilia-Romagna e Toscana non prima della fine di maggio. Nelle altre regioni l’azzeramento dei contagi potrebbe avvenire tra la terza settimana di aprile e la prima settimana di maggio.

"In questo momento è quanto mai necessario fornire una valutazione sulla gradualità e l’evoluzione dei contagi, al fine di dare il supporto necessario alle importanti scelte politiche dei prossimi giorni" , dichiara Solipaca. L’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane ha effettuato una analisi con l’obiettivo di individuare, non la data esatta, ma la data prima della quale è poco verosimile attendersi l’azzeramento dei nuovi contagi. E si basa sui dati messi a disposizione quotidianamente dalla protezione civile dal 24 febbraio al 17 aprile.

Secondo le proiezioni dell’Osservatorio a uscire per prima dal contagio da Covid-19 sarebbero la Basilicata e l’Umbria, le quali il 17 aprile contavano rispettivamente solo 1 e 8 nuovi casi. Le ultime sarebbero le regioni del centro-nord nella quali il contagio è iniziato prima. In Lombardia, in cui si è verificato il primo contagio, non è lecito attendersi l’azzeramento dei nuovi casi prima del 28 giugno, nelle Marche non prima del 27 giugno. Il Lazio dovrà probabilmente attendere almeno il 12 maggio. Veneto e Piemonte il 21 maggio. Il Sud Italia potrà forse cominciare a vedere la luce tra fine aprile e inizio maggio.

Sul tema interviene anche il virologo Fabrizio Pregliasco. Va con i piedi di piombo. "Anticipare le aperture significa aprire i rubinetti di contatti, con possibilità di incontri e quindi di rischio di contagio" . Parla della necessità di tenere chiusi gli edifici scolastici. "La soluzione migliore è quella più protettiva, cioè rimanere chiusi fino a settembre" . Riaprendo, spiega, ci sarebbero milioni di bimbi, genitori, docenti e addetti alle scuole che si spostano, aprendo così un vortice di link che determinerebbe un gran numero di potenziali infezioni.