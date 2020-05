Così il virus distrugge la pelle

Il coronavirus può far male anche alla pelle. È quanto dimostrato da uno studio appena pubblicato sul British Journal of Medicine. La ricerca, realizzata in Spagna su 375 pazienti, ha evidenziato che spesso il Covid-19 può avere conseguenze sulla pelle anche senza altri sintomi.

Come riporta il Corriere, i dermatologi spagnoli hanno esaminato i pazienti positivi o che sospettavano di aver contratto il virus cinese che nelle ultime due settimane avevano manifestato eruzioni cutanee inspiegabili. E così sono state individuate cinque diverse manifestazioni cutanee. In particolare, nel 19% dei casi sono state descritte lesioni rosso-viola simili a geloni. Questo problema dura in media 12,7 giorni, è legato a forme più lievi del virus cinese ed è più comune tra i giovani pazienti.

Nelle ultime settimane in tutto il mondo si sono registrati casi di geloni a mani e piedi tra ragazzini che non hanno manifestato alcun sintomo. A molti di loro infatti i tamponi hanno dato esito negativo. " Pensiamo che i geloni possano essere una manifestazione tardiva del virus anche un mese dopo il contagio, per questo i tamponi sono negativi. La chiave di volta sarà il test sierologico: se c’è memoria immunologica si saprà. Di certo al momento non possiamo escludere nulla, neppure che si tratti di un nuovo virus. I dati sono preliminari ", ha spiegato Sebastiano Recalcati, dermatologo dell'ospedale Manzoni di Lecco e tra gli autori di uno studio sul tema.