Coronavirus, Gallera: "Dovremo abituarci a indossare le mascherine"

" Nei prossimi mesi le mascherine dovranno essere una costante ". Lo ha affermato l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera facendo il punto sull'emergenza coronavirus in regione. " Dovremo abituarci ad usarla tutti, da qui in poi, per proteggere gli altri da noi e noi essere protetti da tutti gli altri ", ha aggiunto.

L'assessore ha aperto la consueta conferenza stampa citando lo " straordinario gesto " di una signora milanese di 80 anni che ha fatto recapitare in Regione Lombardia, per lui e per il governatore Attilio Fontana, una busta contenente delle mascherine fatte a mano. " Ci scrive: 'Sono un'80enne di Milano che ama la vita, quello che auguro a tutti. Forza che ce la faremo'. Ha commosso tutti noi per il tipo di gesto" , ha raccontato Gallera mostrando il regalo ricevuto. Poi ha aggiunto: " La mascherina dovremo abituarci a usarla tutti, da qui in poi ". Negli ultimi giorni, l'assessore aveva più volte ribadito che dovremo cambiare le nostre abitudini e ora ha spiegato che i dispositivi di protezione dovranno diventare " una costante ".

L'assessore lombardo ha poi parlato di una serie di aziende italiane " che hanno iniziato a far testare dal Politecnico di Milano le loro mascherine e alcune sono già state autorizzate. Sono tre tipi considerate idonee con filtraggio all'80 per cento, si stanno producendo. Una prima azienda ne sta producendo 900mila al giorno ". Dall'inizio dell'emergenza sono numerose le aziende che hanno riconvertito la loro produzione per dare un aiuto. Inoltre, migliaia di mascherine sono state distribuite dalla Protezione civile e altre donate da imprenditori o Paesi esteri. E ora che i dispositivi vengono prodotti in regione, arriveranno in maniera " più strutturata e abbondante ". " L a Regione Lombardia cercherà di metterle a disposizione di tutti i lombardi - ha assicurato Gallera -. Dobbiamo abituarci a proteggerci e proteggere gli altri, quindi qualsiasi cosa possa essere usato per fare da filtro è assolutamente importante ".