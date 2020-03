Coronavirus in Lombardia, rallenta la crescita dei contagi

In Lombardia rallenta la crescita dei contagi. Lo aveva annunciato poche ore fa il presidente della Regione, Attilio Fontana, e ora i dati lo confermano. " Ad oggi, le persone positive sono 42.161 (1.154 in più rispetto a ieri, quando erano stati registrati 1.592 contagiati) ", ha dichiarato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso dell'aggiornamento quotidiano su Facebook sull'emergenza coronavirus. " I ricoverati sono 11.815 (+202, in diminuzione rispetto ai 416 di ieri) - ha continuato l'assessore -, mentre sono solo due i nuovi ricoveri in terapia intensiva ".

Ad aumentare invece è il numero delle vittime. " Sono 458 i nuovi deceduti per un totale di 6.818 morti (ieri invece si erano registrati 416 deceduti). Lo avevamo detto, questo sarà l'ultimo dato a migliorare: prima migliorano gli accessi al pronto soccorso, poi le persone ricoverate in ospedale e poi purtroppo quello dei morti " ha spiegato Gallera. Il dato complessivo dei morti però " non fotografa l'intera situazione, lo sappiamo, perché molte persone decedono al proprio domicilio e in altre realtà" come le Rsa "senza essere state tamponate. Questo - ha concluso Gallera - è un dramma che sta segnando in maniera profonda la nostra terra e lo ricorderemo ".

" I numeri provinciali ci portano un conforto significativo ", ha poi continuato l'assessore. A Bergamo i casi di coronavirus sono arrivati a quota 8.664 (137, mentre ieri erano stati +178). Nella provincia di Brescia, invece si sono accertati 200 nuovi casi e il totale è arrivato a 8.213 (ieri +335). Nelle ultime 24 ore a Codogno, ex prima zona rossa, si è registrato solo un nuovo caso di positività da coronavirus mentre. Nella provincia di Milano ci sono 8.676 positivi, più 347 casi rispetto a ieri. In generale, il Comune più colpito è quello di Milano dove però i numeri dei nuovi contagiati stanno calando rispetto a domenica: i casi sono passati da 3.406 a 3.560 (+154: ieri l'aumento era stato di +247).