Covid, oggi 21.273 contagi. Ma cala il numero delle vittime

Sono 21.273 le nuove positività al coronavirus registrate oggi. Numeri ancora in crescita, che hanno superato la soglia psicologica dei 20mila casi giornalieri sotto cui l'Italia si trovava fino a ieri. A fronte di un aumento dei contagi però, si è registrato un calo dei tamponi: in 24 ore ne sono stati processati 161.880 in tutto il Paese. Calano, a 128 i decessi (ieri erano 151) e continuano a essere alti i numeri degli incrementi dei ricoverati in terapia intensiva, oggi 80, e quelli dei posti letto nei reparti ordinari, che oggi sfiorano quota 800 (799). L'incidenza tra casi positivi e tamponi processati continua a crescere e, a livello nazionale, oggi è del 13%.

Attualmente in Italia ci sono 1.208 persone ricoverate nelle terapie intensive del Paese, un numero che non allarma gli esperti e che può ancora essere considerato sotto controllo, così come quello dei ricoverati, che con il nuovo incremento di oggi raggiungono quota 13.214 unità. Il maggiore incremento di ricoveri in terapia intensiva di oggi è stato registrato in Toscana, dove si è registrato un aumento di 24 unità, il valore più alto dal 17 marzo nella regione. Vicina alle 20 unità è, invece, la Lombardia, dove oggi c'è stato un incremento di 18 ricoveri nelle terapie intensive per Covid. La Lombardia è la regione che ha registrato il maggior numero di ricoveri standard per coronavirus, 173, ma anche il Piemonte ha superato quota 100 nuovi ingressi, arrivando a 118.

Anche oggi, la regione lombarda è quella che ha fatto segnare il maggior numero di tamponi positivi, arrivando a 5.762 nuovi casi rilevati su 32.749 tamponi effettuati, il che porta l'incidenza al 17,6% che è ben oltre la soglia di allarme. La Lombardia, inoltre, ha registrato 24 nuovi decessi. Le agenzie riportano che il numero di emergenza 112 è stato intasato in diversi momenti e in diverse città per le troppe chiamate di soccorso giunte da cittadini in cerca di aiuto. Non va meglio la situazione in Campania, dove anche se i contagi sono meno della metà rispetto a quelli lombardi, c'è stato comunque un importante incremento di 2590 nuovi positivi. Segue a ruota il Piemonte, con 2.287. Riescono ancora a stare sotto i 2.000 casi sia la Toscana, che però ha fatto un balzo in avanti con 1.862 positività, il Lazio con 1.541 casi, il Veneto con 1.468 e l'Emilia Romagna, che in 24 ha registrato 1192 casi. Tutte le altre regioni si mantengono sotto i 1000 casi, anche se la Sicilia preoccupa con i suoi 695 nuovi casi positivi.