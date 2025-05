La cena, Ginevra, la depressione, l'incidente: la storia d'amore tra Francesco Nuti e Annamaria Malipiero

Ascolta ora 00:00 00:00

Oggi Francesco Nuti avrebbe compiuto 70 anni. L'attore, regista e sceneggiatore toscano è stato una figura di spicco del cinema italiano degli anni '80 e '90 per il suo stile ironico, malinconico e spesso poetico. Sia nel pubblico che nel privato Nuti si è sempre circondato di donne bellissime ma tra i tanti flirt, che visse e che gli furono attribuiti, c'è anche una storia d'amore importante, quella con Annamaria Malipiero. Una compagna di vita che gli rimase accanto, nonostante la separazione, anche dopo il terribile incidente domestico del 2006, che lo lasciò con gravi danni neurologici.

L'incontro a cena

E' il 1990. Francesco Nuti è reduce dal successo di "Willy Signori e vengo da lontano" e sta lavorando al suo prossimo film "Donne con le gonne". Annamaria Malipiero è una giovanissima attrice, che ha da poco partecipato a Miss Italia, e è reduce da un piccolo ruolo in una pellicola italiana. Lui ha 35 anni e lei solo 18. L'incontro avviene per caso durante una cena organizzata dall'attore e regista toscano a casa sua. " L'ho conosciuto grazie a mia madre: mi ero appena trasferita a Roma e avevo appena fatto il primo film. Lei era stata invitata a casa di Francesco Nuti. Alla fine sono andata, ho passato una serata piacevolissima. Lui è stato molto gentile, è stato corretto" , racconterà anni dopo Annamaria, parlando dell'inizio della loro relazione.

Il corteggiamento

Nuti è colpito dalla giovane bellezza di Annamaria. Lei non può essere solo uno dei tanti flirt come quelli vissuti negli ultimi anni così come un vero gentiluomo, vista la giovane età di Annamaria, chiede alla madre il permesso di poterla corteggiare. " Devo dire che è stato un corteggiamento abbastanza lungo, ma io sono stata sempre quella più matura e lui è sempre stato un giocherellone ", dichiarò l'attrice anni dopo. Ma dal fidanzamento alle nozze il passo è breve.

Il matrimonio

Primavera 1992. Francesco Nuti e Annamaria Malipiero si sposano. Lui ha 37 anni, lei 20. Nonostante la giovane età e il chiacchiericcio della stampa scandalistica, la coppia vive un amore forte e profondo che le nozze suggellano in modo definitivo. Le gioie della cerimonia - poco fastosa e con amici e parenti - però durano poco perché i problemi di lavoro di Nuti, legati alla realizzazione del suo nuovo film, lo affliggono.

"Occhiopinocchio"

Subito dopo il matrimonio Francesco si butta anima e cuore nella realizzazione di "OcchioPinocchio", il film del quale è protagonista e regista e che impiegherà oltre due anni prima di vedere la luce nel 1994. Il faticoso lavoro fatto da Nuti e dalla sua squadra, però, non ottiene il successo sperato e la pellicola viene classificata come un "flop" ai botteghini. Per Francesco è un duro colpo che lo spinge a ritornare alla sue radici, in cerca di idee e nuovi progetti che però non si concretizzano. " Francesco ha passato un lungo periodo "blu", come lo chiamava lui. Non riusciva ad avere idee, non stava bene ", confesserà dopo la separazione Annamaria.

Il desiderio di famiglia

A complicare la situazione c'è il forte desiderio di genitorialità che non si concretizza. Nonostante i tentativi Annamaria non riesce a rimanere incinta e alle riviste confesserà: " L'abbiamo cercata molto, non è arrivata subito: è stato un lavoro faticoso" . E Francesco vive in modo difficile la sua situazione familiare e quella lavorativa.

La nascita di Ginevra

Pochi mesi dopo l'uscita del film "Il Signor Quindicipalle", Annamaria scopre di essere incinta. La gioia della gravidanza fa dimenticare a Francesco le delusioni professionali e la coppia accoglie la piccola Ginevra, che viene alla luce nel 1999. La nascita della prima figlia, però, non tiene Nuti lontano dal set che, un anno dopo, porta nelle sale cinematografiche "Io amo Andrea".

La separazione

E' il 2000 quando Annamaria Malipiero e Francesco Nuti annunciano la separazione. Nonostante la figlia non abbia ancora compiuto un anno, la coppia vive una crisi che porta all'addio definitivo. Per il regista toscano è l'inizio di un periodo buio, che si lega anche alle difficoltà lavorative. I suoi film non ottengono i successi degli inizi e trovare nuove idee appare impossibile così la depressione e l'alcolismo segnano questo periodo.

La depressione e l'incidente

Il divorzio non separa le strade di Annamaria e Francesco. Sebbene l'amore sia finito l'attrice non vuole lasciare solo l'ex marito, che vive il momento più buio della sua vita quando, vittima di una caduta dalle scale di casa, finisce in coma a causa di un grave trauma cranico.

Le conseguenze per l'attore e regista toscano sono drammatiche, visti i danni neurologici riportati, e l'addio alla scena pubblica è inevitabile. Accanto a lui sono rimaste comunque Ginevra e l'ex moglie Annamaria, che lo hanno accompagnato fino alla fine.