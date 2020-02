Coronavirus, i primi due casi positivi dalla Campania

Dalla Campania giungono i primi due presunti casi di Coronavirus. Due donne sarebbero risultate positive al test. La prima è una ragazza di 24 anni originaria della provincia di Caserta, mentre l'altra è una donna di Vallo della Lucania. Entrambe sarebbero scese dalle regioni del Nord Italia, dove la situazione risulta essere attualmente più critica come ben sappiamo. I due tamponi risultati positivi sono stati inviati all'istituto superiore di sanità a Roma per le contro analisi. Come si legge dall'agenzia Ansa, si è ricostruito il percorso degli ultimi giorni delle due probabili contagiate. Una delle due si è presentata direttamente in ospedale, l'altra paziente risulterebbe, invece, asintomatica, ma le informazioni al momento disponibili non sono del tutto vincolanti e bisognerà attendere le prossime ore per ulteriori aggiornamenti più esaustivi e sicuri. Tuttavia, si sa che entrambe le pazienti stanno per essere trasferite al Cotugno di Napoli. Come da procedura, dovrà essere l'istituto superiore di sanità a dare l'ufficialità del contagio.

Coronavirus in Campania: De Luca è stato il primo a dare la notizia

È stato il governatore della Campania Vincenzo De Luca a dare la notizia del risultato positivo di uno dei due tamponi, tramite la sua pagina ufficiale Facebook, sottolineando che sarà il ministero, "com'è giusto che sia, a dare comunicazione ufficiale". Una delle due presunte contagiate dal Coronavirus, una ragazza di 24 anni del casertano, proveniva da un'area lombarda e si era recata al Cotugno in data 25 febbraio 2020. Tuttavia, dopo opportune visite, i medici hanno reputato la giovane donna asintomatica, praticandole comunque il tampone oro-faringeo per poi prescriverle l'auto-isolamento nell'attesa dei risultati dei test.