Adesso il Cts cambia strategia: l'isolamento ridotto a 10 giorni

Il governo prepara la stretta: a pochi giorni dal nuovo Dpcm da varare, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sulle prossime iniziative promosse dai giallorossi per contrastare la diffusione del Coronavirus. Il divieto di assembramento è alla base dell'azione dell'esecutivo che ora è pronto non solo a dire stop alle feste (private e non) e a quelle in programma in luoghi o locali pubblici, ma anche a limitare il numero di presenze nei matrimoni e nei party privati. Altre misure potrebbero riguardare il divieto di somministrazione di alcolici da asporto nei locali dopo le ore 22.00 e di sosta in piedi fuori dai locali. Non sono inoltre da escludere ulteriori novità pure sulla questione relativa all'isolamento fiduciario in caso di sospetto contagio.

Potrebbe, infatti, essere ridotto da 14 a 10 giorni. In queste ore stiamo assistendo a realtà di fatto che fotografano una situazione piuttosto complicata: ore di fila interminabili e traffico cittadino paralizzato per poter fare il tampone ai Drive-in, con tanto di cittadini stremati e strutture al collasso. Ecco perché si starebbe valutando la possibilità di consentire ai medici di base e pediatri di effettuare i test rapidi (che hanno una validità pari al 95%), per poi sottoporre al tampone solamente chi dovesse risultare positivo. L'intento sarebbe quello di alleggerire le strutture sanitarie e rendere più razionale il meccanismo che porta le persone in isolamento fiduciario.

Quando si esce di casa?

Il tema quarantena torna dunque al centro del dibattito. Walter Ricciardi sostiene che dovrebbe scendere da 14 a 10 giorni e che i tamponi di controllo andrebbero ridotti da due a uno. Un'opzione che pare mettere d'accordo una buona parte della comunità scientifica, visto che anche tra gli esperti del Comitato tecnico-scientifico pare venga definita plausibile. Effettivamente il rischio sarebbe quello di ritrovarci con mezzo Paese rinchiuso in casa, con un lockdown indiretto che avrebbe comunque le medesime drastiche conseguenze. Appare evidente come sarebbe fondamentale avere certezze sulle tempistiche per eseguire i test e ricevere i risultati qualora si dovesse decidere per un tampone obbligatorio.