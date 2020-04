Coronavirus in Lombardia, cresce numero dei positivi. "Ma abbiamo fatto più tamponi"

" Ancora oggi i numeri sono positivi. Sono dati confortanti che evidenziano che lo sforzo sta producendo risultati, ma dobbiamo continuare così ". Sono parole ottimiste quelle dell'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, che come ogni giorno ha fatto il punto sull'emergenza coronavirus in regione. " Si è arrestata la crescita, siamo in una fase di stabilizzazione che tende a ridursi, ", ha aggiungendo illustrando gli ultimi numeri della diffusione del virus cinese.

Sono 1.455 le persone risultate positive al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Ieri l'incremento era stato di 1.292 casi, " ma abbiamo processato molti più tamponi rispetto a ieri ", ha sottolineato Gallera. Il numero complessivo dei tamponi fatti in Lombardia è di 135.051. " I laboratori - ha spiegato l'assessore - s ono diventati 25, entro domani ne entrano altri sei, quindi diventano 31 i laboratori di analisi. È una potenza di fuoco che è cresciuta, siamo a circa 10mila tamponi al giorno che possiamo processare ma c'è un problema di reagenti e il numero è comunque limitato rispetto alle necessità ".

Tornando ai dati, i ricoveri in ospedale sono 11.802, 40 più di ieri, a cui si aggiungono i pazienti in terapia intensiva che sono arrivati a 1.381 (+30). " Per quanto riguarda questo dato - ha spiegato Gallera - si registra una minore pressione sulle terapie intensive, anche se sono sempre sature, perché chi vi entra ci rimane anche per 20 giorni ". I dimessi sono 13.020, 791 più di ieri. " Tra i pronto soccorso c'è chi ha avuto una riduzione molto significativa, chi lieve, ma è costante. I nostri ospedali stanno iniziando a respirare e adesso riusciamo a dare qualche ora di sollievo a quegli eroi che sono medici e infermieri ". Resta invece sempre alto il numero dei decessi che hanno raggiunto in regione quota 8.311 con 351 vittime in più di ieri. " Su questo dato c'è una lieve flessione rispetto a ieri quando si contavano 357 morti sul giorno prima ", ha spiegato Gallera.