Coronavirus in Lombardia, Gallera: "Da noi bomba atomica, non come altre Regioni"

" Non è possibile paragonare ciò che è successo in Lombardia con quanto è successo in altre regioni. Chi lo fa, lo fa senza onestà intellettuale. Qui è scoppiata una bomba atomica ". Ha aperto così il consueto punto stampa sulla diffusione del coronavirus l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. È impossibile, secondo lui, paragonare quanto successo in Lombardia con le situazioni nelle altre due regioni più colpite, Veneto ed Emilia Romagna. " In queste settimane ho sentito spesso paragoni con queste due regioni - ha sottolineato l'assessore -. Ma da noi è scoppiata una bomba atomica: il virus ha girato indisturbato per almeno 20 giorni e, per fortuna, nelle altre regioni questo non è avvenuto ". " L'Emilia Romagna - ha poi continuato - è stata toccata particolarmente solo nella zona di Piacenza attigua a Codogno. In Veneto c'è stata l'individuazione a Vo' Euganeo del primo paziente che ha detto subito di essere stato a Codogno, quindi si è riusciti a soffocare il virus subito ".

Situazioni non paragonabili quindi a quanto accaduto in Lombardia: " Noi abbiamo subito un'onda d'urto tremenda che ha risparmiato le altre regioni ". In particolare, l'assessore ha ricordato come " per 20 giorni le persone di Codogno si sono mosse, sono andate a Orzinuovi, nella Bergamasca, a ballare in una balera, quindi il virus si è sviluppato in maniera diffusa e poi è esploso tutto ". A differenza della Lombardia, nelle altre regioni il virus ha colpito in modo ristretto e questo ha permesso alle autorità di individuare e spegnere il focolaio. " Se una persona arrivata dalla Cina - ha precisato l'assessore lombardo - avesse detto subito in ospedale che arrivava dalla Cina avremmo potuto soffocare subito anche noi il focolaio ".