Lombardia arancione rinforzato: chiudono tutte le scuole

L'aumento dei contagi fa paura. La terza ondata è arrivata e rischia di fare molto male all'Italia, che ancora non è del tutto uscita dalla seconda. Con gli ospedali ancora pieni e il piano vaccinale in alto mare, la ripresa della corsa delle infezioni da coronavirus rischia di essere pericolosissima. Per evitare il tracollo del sistema sanitario, il governo e le Regioni stanno aumentando le restrizioni per provare a ridurre il contagio e così la Lombardia, prima di arrivare alla zona rossa, tenta il tutto per tutto con la zona arancione rafforzata. Una decisione presa da Attilio Fontana, che a breve renderà noto il comunicato ufficiale. Decorrerà dalla mezzanotte di oggi e quindi da domani le scuole saranno chiuse.