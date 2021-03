Lombardia rischio zona rossa: perché e quando può succedere

La Lombardia rischia di entrare presto in zona rossa, i dati non lasciano infatti molta speranza. E anche se molti Comuni già sono diventati color arancione rinforzato con regole strette, potrebbe non bastare. Prima Brescia e provincia, poi la provincia di Como, diversi Comuni in provincia di Cremona, di Mantova, Pavia e in particolare quelli intorno a Milano. Non si scampa: sopra ai 250 casi settimanali per 100mila abitanti scattano le misure rafforzate.

A preoccupare sono adesso le varianti, soprattutto quella inglese che sembra ormai essere quella prevalente.

“dalle analisi svolte nei nostri laboratori, è presente nel 64% dei tamponi testati a campione”

La variante nigeriana a Brescia

Ieri la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti ha spiegato che. Si è diffusa velocemente, se si pensa che a metà febbraio la percentuale si aggirava intorno al 30-35%, non di più.

Per quanto invece le altre varianti che stanno circolando in Italia ma che ancora non sono preoccupanti, l’obiettivo è quello di evitarne la diffusione. Di ieri la notizia che quella nigeriana è stata isolata per la prima volta in Lombardia a Brescia. Ciò che fa paura è che possa essere resistente ai vaccini in uso. Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), ordinario di Microbiologia e microbiologia clinica all'università degli Studi bresciana e direttore del Laboratorio di Microbiologia dell'Asst Spedali Civili, ha spiegato che adesso si potrà “finalmente valutare se questa variante, rispetto al ceppo originario o agli altri mutanti noti, mostra o meno una maggiore aggressività e se è resistente o no agli anticorpi indotti dalla vaccinazione. Avendo tanti punti di mutazione sulla proteina Spike" .

Lo scudo per Milano

Intanto a Brescia i dati parlano di 482 casi, con strutture ospedaliere costrette a chiedere aiuto agli altri ospedali lombardi per accogliere i pazienti. Come riportato dal Corriere , i reparti di terapia intensiva nella giornata di ieri hanno segnato l’aumento più consistente dell’ultimo periodo, +13. Per un totale di 476 ospedalizzati, dei quali 57 nell’ospedale Fiera Milano.

Livello di allerta alto anche a Milano, città che già se l’era vista brutta lo scorso novembre. Secondo gli esperti molti cittadini potrebbero immunizzarsi in modo naturale. L’importante è stare attenti perché, come sottolineato dagli epidemiologi, una città come Milano, con più di 1 milione 300mila abitanti potrebbe moltiplicare la diffusione del virus a una velocità non gestibile. I numeri finora parlano di 206 casi nell’intera provincia del capoluogo, mentre nella città meneghina scendono di poco arrivando a quota 192. Per il momento è ancora un po’ lontana la soglia dei 250 per 100mila abitanti. Tutto dipenderà dalla velocità di diffusione. Un modo per cercare di evitare che i numeri peggiorino potrebbe essere quello di applicare lockdown mirati e maggiori restrizioni nelle zone messe peggio, così da fermare tutto intorno a Milano e lasciare libera la città. Partendo da questa idea tre Comuni erano divenatti rossi: Bollate, Mede e Viggiù. In queste prime tre zone rosse si sono visti dei risultati che lasciano ben sperare. I cittadini stanno ricevendo il vaccino in anticipo e i casi sono già scesi in modo rilevante.

