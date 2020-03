Coronavirus, a Londra gli italiani vengono discriminati

I nostri connazionali non se la passano certo bene a Londra, dato a causa del coronavirus vengono bullizzati e discriminati. Prendiamo l'esempio di Valeria Di Tullo. La ragazza è una dei tanti italian espatriati che hanno raggiunto la capitale UK per un futuro migliore. Valeria si trova nella City da oramai 5 anni e di professione fa la tatuatrice. Da settimane, la giovane deve subire numerose discriminazioni nei suoi confronti per la scelta di indossare la mascherina. Valeria ha dichiarato: "Non capiscono che lo faccio anche per loro". Valeria Di Tullo abita nella zona 1 fin dapprima dell'esplosione pandemica del Covid-19: in passato non ha mai subito discriminazioni per le sue scelte di vita, o perché italiana. In data 13 marzo 2020, Boris Johnson ha parlato, nel corso di una conferenza, di "selezione naturale di massa". Il premier britannico, decidendo di mantenere tranquillamente aperte le scuole, ha spiegato a sangue freddo che “chi avrà soldi per permettersi una sanità privata potrà sicuramente sopravvivere, ma chi non li ha, starà alla sorte”.

Coronavirus, gli italiani discriminati a Londra