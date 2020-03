Coronavirus, medici penitenziari: "Senza strumenti di protezione, temiamo per nostra incolumità"

Il lavoro nelle carcere italiane è già molto complicato a causa del clima di forte tensione provocato dal sovraffollamento delle strutture e da episodi di violenza compiuti dai detenuti. Questa situazione già complicata rischia ulteriormente di aggravarsi a causa dell’emergenza coronavirus.

A lanciare l’allarme è il coordinatore nazionale Fimmg (Federazione italiana medici di famiglia) Settore medicina penitenziaria, Franco Alberti, che ha sottolineato come la realtà già critica negli istituti penitenziari dovuta ad "aggressioni fisiche e rischi biologici ai quali è esposto il personale sanitario che vi opera" ora sta peggiorando. "Le criticità - ha proseguito Alberti - si sono poi manifestate in maniera drammatica in questi ultimi tempi con i noti episodi di rivolta dei detenuti in vari istituti penitenziari italiani che hanno visto coinvolto in prima persona il personale sanitario che vi opera sfociato nel sequestro del personale medico e altro nel carcere di Melfi, passato inosservato o sminuito dagli organi di stampa”.

Secondo lo stesso coordinatore nazionale Fimmg Settore medicina penitenziaria questo clima attualmente è esacerbato "dalla non gestione da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dell'infezione da coronavirus". Alberti ha anche dichiarato che in alcune carceri si è arrivati a vietare l'uso delle mascherine protettive "perchè genererebbero un clima di pericolosità all'interno".

Ma, considerata la grave situazione sanitaria legata all’infezione, il coordinatore Fimmg ha chiesto agli origani competenti di tutelare il personale che ora "teme per la sua incolumità personale e per il clima che si respira all'interno degli istituti" Alberti ha spiegato che molti lavoratori operano con pochi, o addirittura nessuno, dei Dpi. Inoltre, di eseguire i tamponi non se ne parla e, non per ultimo, c'è difficoltà di isolamento per i casi sospetti di coronavirus o di soggetti provenienti "dalla libertà o da altri istituti a seguito di trasferimenti per i noti fatti di cronaca".

Il timore è che in queste condizioni non si riesca ad affrontare una eventuale emergenza sanitaria. "Tutto tace – ha continuato Alberti- non ci si rende conto che qualora in un istituto si verifichino positività per il coronavirus vista la promiscuità e gli spazi ristretti dove sono costretti a vivere si verificherebbe una situazione veramente tragica".

Una eventualità, questa, che sarebbe davvero drammatica e difficilmente gestibile. Per questo, il coordinatore Fimmg ha spiegato come sia necessario intervenire subito per evitare una situazione del genere: "Con forza chiediamo che ci vengano dati gli strumenti adatti anche per salvaguardare gli operatori sanitari, che cominciano a scarseggiare perchè un lavoro non ambito in quanto precario dal 2008 momento del passaggio al SSN, ancora in attesa di un contratto nazionale, di un riconoscimento del lavoro di tipo particolare (sottolineato da numerose sentenze e dalla Corte Costituzionale), sottopagati e scarsamente tutelati".

Lo stesso Alberti ha concluso affermando che "in questo clima in cui vengono richiesti medici nelle strutture pubbliche è da temere una fuga all'esterno con conseguenze facilmente intuibili. Siamo consapevoli delle responsabilità che ci assumiamo durante il nostro lavoro e per questo ripetiamo con forza dateci gli strumenti per operare e nello stesso tempo e si arrivi a un inquadramento giuridico economico adeguato".