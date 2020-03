Coronavirus, nuove regole di prenotazione sui treni Alta Velocità

Le disposizioni in seno al dcpm del 9 marzo impongono un cambio radicale, ma temporaneo, delle abitudini. In primis, quelle relative agli spostamenti su tutto il territorio nazionale con l'adozione di nuove misure per i viaggi sui treni a media e lunga percorrenza.

Prenotazione dei biglietti con modalità contingentate alla capacità ricettiva dei convogli e corse ridotte rispetto alla circolazione ordinaria delle Frecce. Questi, in estrema sintesi, gli interventi adottati da Trenitalia in ottemperanza al decreto "io resto a casa" varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì. Al fine di garantire la distanza di sicurezza tra i passeggeri è prevista l'alternanza del posto e, di conseguenza, il divieto assoluto di assembramenti nei corridoi. Inoltre, ogni vagone sarà dotato di dispenser con gel igienizzanti a cui potranno attingere gratuitamente i viaggiatori per la detersione delle mani.

" Trenitalia ha avviato l'utilizzo di un nuovo criterio per la prenotazione dei posti a bordo delle Frecce. - si legge in una nota diramata dal gruppo FS - La nuova funzione di prenotazione, ideata e realizzata da FSTechnology (società del Gruppo) garantisce il rispetto delle distanze di sicurezza prescritte dalle disposizioni in materia di prevenzione e diffusione del virus Covid-19, mantenendo invariato il comfort offerto ai viaggiatori. Il nuovo criterio di prenotazione è un'ulteriore azione, dopo quelle già avviate dal Gruppo FS Italiane a tutela dei viaggiatori e dipendenti: potenziamento delle attività di sanificazione e disinfezione dei treni e dei luoghi di lavoro, riducendo gli intervalli di tempo fra una sessione di pulizia e la successiva; installazione a bordo dei treni dispenser di disinfettante per le mani; istituzione di una task force intersocietaria per monitorare costantemente l'evoluzione della situazione e garantire il coordinamento di tutti gli interventi disposti dai provvedimenti governativi in materia. Sui canali di vendita di Trenitalia, inoltre, è aggiornata l'offerta commerciale con tutte le modifiche". Le informazioni sulla circolazione dei treni sono disponibili su App Trenitalia e il sito web trenitalia.com .