Coronavirus, realizzato un kit per la diagnosi rapida

Mentre è in costante aggiornamento il numero dei contagiati, in Italia e nel mondo, del coronavirus, una buona notizia arriva proprio dalla Cina: è stato messo a punto e sviluppato sviluppato un kit che consente una diagnosi facile e precoce e sapere se si è stati contagiati, o meno, dal virus.

Come riporta Repubblica.it, la WuXi Biologics, compagnia con sede a Hong Kong e leader globale nella ricerca biologica, ha annunciato che il kit che sta per essere messo a disposizione è in grado di rivelare se una persona ha contratto il virus soltanto tra gli otto ed i 15 minuti successivi al possibile contagio. L'ufficio della Scienza e delle Tecnologia, ha annunciato che il nuovo strumento diagnostico è facil da usare e trasportare ed è decisivo per la prevenzione ed il controllo dell'epidemia.

4 mila al giorno

Il kit è stato messo a punto soltanto in undici giorni grazie al lavoro congiunto degli esperti dell'Istituto nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie virali cinese e l'azienda high-tech Wuxi. A stretto giro sarà prodotto su larga scala e, come ha fatto sapere l'azienda, se ne potranno produrre fino a quattro mila al giorno. I primi kit messi a punto nello Jiangsu sono già in uso nella provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia.

La battaglia contro il coronavirus

La WuXi Biologics, come scrive sul proprio sito, rassicura sugli sforzi e gli impegni per combattere e vincere al più presto questa epidemia mondiale. "Di fronte a questo grave focolaio, WuXi Biologics ha intrapreso azioni rapide per accelerare lo sviluppo di più anticorpi che neutralizzino il 2019-nCoV (il nome tecnico del coronavirus, n.d.r.) - ha dichiato l'Amministratore delegato dell'azienda, il dott. Chris Chen - sulla base della nostra vasta esperienza nello sviluppo e nella produzione biologica nel campo delle malattie infettive. Rispetto alla cronologia tradizionale di 12-18 mesi, tutti gli studi potrebbero essere completati in 4-5 mesi, mantenendo alta la qualità. In questo modo siamo in grado di fornire interventi efficaci e tempestivi per la malattia causata dal 2019-nCoV ”.

Si studia per produrre un vaccino

WuXi Biologics ha creato un team di oltre 100 persone dedicato alla ricerca, sviluppo e produzione degli anticorpi neutralizzanti il coronavirus. Il primo lotto dovrebbe essere prodotto entro due mesi, pronto per studi preclinici di tossicologia e studi clinici iniziali sull'uomo. La produzione su larga scala sarà avviata a seguito degli studi presso le quattro strutture GMP (Good Manufacturing Practises) dell'azienda. In pratica, sono gli step necessari per definire se un nuovo prodotto farmaceutico, in questo caso un vaccino, ha il via libera per essere messo in commercio. Un singolo lotto potrebbe coprire fino ad 80 mila pazienti.

Partnership mondiali contro la malattia

Il CEO dell'azienda, Chen, è fiducioso che l'unione faccia la forza e sia determinante per vincere la battaglia. "Continuando nella nostra missione di abilitare partner globali ed aiutare i pazienti di tutto il mondo, - ha dichiarato - WuXi Biologics lavorerà attivamente insieme a società biotecnologiche globali e nazionali, ospedali, istituzioni mediche e altre parti per vincere la battaglia contro questa malattia infettiva".