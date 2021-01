Coronavirus, risale l'incidenza dei contagi, che torna sopra il 14%

Il primo bollettino dell'anno di aggiornamento sull'epidemia di coronavirus diramato dalla Protezione civile segna 22.211 nuove diagnosi a fronte di 157.524 tamponi processati, con in'incidenza del 14,1%. Nel resoconto quotidiano sono stati inseriti anche 16.877 guariti in più rispetto a ieri e 462 decessi, il che porta il numero degli attuali positivi a 574.747. Sembra che l'epidemia abbia nuovamente invertito la tendenza, con una lenta ripresa dei contagi. Tuttavia, considerando che siamo nel mezzo di un periodo festivo, può darsi che nei prossimi giorni ci sia un assestamento dei dati. Continua comunque la riduzione della pressione ospedaliera nelle strutture italiane, dove oggi si contano 331 ricoverati in meno rispetto a ieri nei reparti Covid e 2 ricoverati in meno nelle terapie intensive. In 24 ore ci sono stati 145 ingressi in terapia intensiva. Da oggi, inoltre, nel bollettino della Protezione civile sono stati inseriti anche i dati dei vaccini. A oggi in Italia risultano vaccinate 32.969 persone, 17.420 in più rispetto a ieri.

Il paragone con la settimana precedente vede una lieve risalita dei nuovi casi e dell'incindenza ma sono dati che non possono essere considerati attendibili, dal momento che oggi è Capodanno e una settimana fa era Natale. In ogni caso, oggi si sono registrati più di 3mila casi in più rispetto al 25 dicembre (22.211 contro 19.037) ma anche più tamponi (157.524 contro 152.334). Questo ha però portato a un incremento percentuale dell'incidenza, che è passato dal 12,5% del 25 dicembre al 14,1% di oggi. Rispetto a una settimana fa, ci sono circa la metà dei guariti, che oggi sono stati 16.877 contro i 32.324 del 25 dicembre. Un altro dato che risulta in peggioramento rispetto a una settimana fa è quello dei ricoveri nei reparti Covid. Oggi, infatti, sebbene sia ampiamente negativo con -329 persone ricoverate, è comunque maggiore rispetto a una settimana fa, quando c'è stato un decremento di 668 pazienti. La nota positiva, se così si può dire, è che i decessi sono diminuiti sensibilmente, passando dai 459 del 24 dicembre ai 462 di oggi. Si sono ridotti anche gli ingressi in terapia intensiva (145 oggi e 165 una settimana fa).

Facendo un confronto settimanale, avendo quindi una visione più ampia, negli ultimi 7 giorni in Italia ci sono stati in media il 5% di casi in meno rispetto alla settimana precedente, con 14.432 casi medi. Si registra anche il 6% in meno nel numero dei decessi ma anche il 22% in meno dei tamponi processati. A crescere sono, però, le terapie intensive, il cui saldo medio negli ultimi 7 giorni è di -4, con un incremento dell'88% rispetto alla settimana precedente.