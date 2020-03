Coronavirus, Fedez e la Ferragni donano 100mila euro al San Raffaele

Non soltanto gli appelli, o i messaggi (a volte sbagliati) che arrivano dal web da parte di influencer e personaggi del mondo dello spettacolo, ora vista la situazione che sta portando al collasso le nostre strutture sanitarie, arrivano le donazioni da parte di molte star a favore degli ospedali e della ricerca contro il virus.

È proprio di oggi la notizia che Fedez e Chiara Ferragni hanno lanciato - attraverso una donazione personale di 100mila euro - la raccolta fondi di “ Gofundme ” in favore dell’ospedale San Raffaele di Milano destinata alla creazione di nuovi posti letto nel reparto di terapia intensiva necessari per affrontare l’emergenza sanitaria del coronavirus. " Speriamo che questa nostra iniziativa sensibilizzi le persone in Italia e all’estero, sull’emergenza Coronavirus nella quale siamo tutti coinvolti ”, spiegano Chiara Ferragni e Fedez è possibile per tutti donare collegandosi al sito.

Ma non solo i Ferragnez sono stati i protagonisti di un gesto simile. Anche Giorgio Armani, tramite la sua società, ha deciso di sostenere la ricerca e la lotta contro il virus donando 1,25 milioni di euro agli ospedali Luigi Sacco, San Raffaele e Istituto dei Tumori di Milano, Spallanzani di Roma e a supporto dell’attività della protezione civile.

Il gruppo Bulgari, invece, è sceso in campo arricchendo la strumentista dell’ "Istituto Nazionale delle Malattie Infettive" di Roma con un nuovo microscopio per l’acquisizione di immagini all’avanguardia. Un portavoce dell’azienda Jean- Christophe Babin ha dichiarato: “ Onorando la sua lunga e forte relazione con la CSR e le cause umanitarie, Bvlgari ha deciso di sostenere le mani intelligenti e le menti visionarie del Centro Italiano di Eccellenze in Ricerca e Medicina. Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti sono le tre straordinarie donne che sono riuscite a isolare la struttura del virus ”.

Il gruppo Kering che riunisce marchi come Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Stella McCartney e Alexander McQueen ha donato 983 mila euro, mentre L’Oréal ha donato a donati 655 mila euro, tutti destinati all’acquisto di forniture mediche come mascherine, occhiali e indumenti protettivi che in questo momento scarseggiano in tutti gli ospedali.