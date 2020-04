Coronavirus sopravvive nel frigo, ma non serve disinfettare tutto

Secondo le ultime spiegazioni dell'Oms, il coronavirus può resistere sulle superfici solo per alcune ore e non per giorni. Nelle ultime settimane, diversi studi parlavano di una permanenza prolungata del virus cinese sugli oggetti che poteva arrivare fino a una decina di giorni. Ma in un luogo come il frigorifero, per quanto tempo può sopravvivere il Covid-19?

" I coronavirus – ha spiegato Warner Greene, un virologo e ricercatore del Gladstone Institutes di San Francisco - possono sopravvivere per un periodo di tempo sorprendente sulle superfici, anche se la loro carica virale decade rapidamente ". Il professore, come riporta il Corriere, ha preso come esempio uno studio del 2010 dell'American Society for Microbiology che però era svolto sulla SARS e mostrava la sopravvivenza del virus a bassa umidità e temperature inferiori a 4 gradi C°, lo stesso ambiente che si crea nel frigorifero. Nonostante le differenze tra i due virus, anche il Covid-19 potrebbe sopravvivere in frigo, mentre è meno probabile che sopporti il congelatore.

Studi sul SARS-CoV-2 hanno dimostrato che il virus muore in poco tempo dopo una normale disinfezione a base di alcol etilico, acqua ossigenata o candeggina. E bisogna tenere a mente che nessuna ricerca ha mai evidenziato che toccare una superficie sia fonte di contagio.

Il professore Greene ha raccomandato a tutti di disinfettare i prodotti prima di metterli nel frigorifero o in congelatore. Ma secondo altri esperti è più importante lavarsi spesso le mani e non portarsele al volto dopo aver toccato i prodotti che abbiamo acquistato. " Dovrei avere la sfortuna che qualcuno ci abbia tossito sopra quindi, come su tutte le superfici vale sempre la stessa cosa: non devo mettermi le mani in bocca e le mani vanno lavate spesso. Non ritengo necessario disinfettare la busta di plastica appena comprata ", ha spiegato il virologo dell'università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco. Il Covid-19 si trasmette infatti tra persone, non attraverso gli oggetti o mangiando qualcosa. È quindi più importante tenere l'ambiente pulito e lavarsi le mani che disinfettare ogni confezione che entra in casa.

Così come è fondamentale l'igiene quando si prepara da mangiare. Se si prendono oggetti dal frigo e si toccano confezioni e cibo ci si deve sempre lavare le mani. Inoltre, bisogna tenere ben pulite maniglie, interruttori della luce e superfici del bagno: cose che tocchiamo spesso in casa.