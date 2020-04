Ecco l'autostrada del contagio: "Epidemia ha percorso la A21"

Il coronavirus rallenta il passo facendo segnare, specie nelle ultime due settimane, un calo sensibile dei contagi . A pagare il prezzo più alto dell'epidemia, in Italia, è senza dubbio la Lombardia contando ben 70.165 casi totali e 12.940 decessi (dati rilevati alla data del 23 aprile 2020). Ma se Milano si conferma drammaticamente in testa alla lista delle 12 province lombarde nel contatore ufficiale del trend, uno studio condotto dall'Università Vita-Salute di Milano rivela che è Piacenza la città più colpita dall'ondata epidemiologica.

L'indagine, realizzata nell'ambito del Progetto europeo Horizon 2020 e in via di pubblicazione sulla rivista Acta biomedica, evidenzia che Il Covid-19 ha colpito tutte le province della rotta autostradale A21. La localizzazione dello sviluppo dell'epidemia secondo una traiettoria ben definita si è concentrato sulla rilevazione dei tassi di mortalità dall'inizio dell'epidemia e per i primi 55 giorni, ovvero fino allo scorso 17 aprile. Dall'analisi dei dati pubblicati dalla Protezione Civile e dai siti delle Regioni, relativi alle province della Lombardia, dell'Emilia Romagna, del Piemonte e della Val d'Aosta, emerge che la provincia con il più alto tasso di mortalità cumulativa sia Piacenza (258,5 morti x 100.000 abitanti), seguita a ruota da Bergamo (255,9) e Lodi (247,8), cui seguono infine Cremona e Brescia. Tra le province del Nord Italia con un alto numero di decesso (più di 100 vittime x 100.000 abitanti) figurano anche Parma, Alessandria, Lecco e Sondrio.