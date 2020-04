Quelle sei "lettere" del virus che hanno scatenato l'inferno

Lo studio del codice genetico del nuovo coronavirus ha consentito ai ricercatori di fare altre due importanti scoperte. La prima: il ceppo di provenienza del Covid-19 è unico. La seconda: nel territorio italiano l'agente patogeno subito alcune variazioni.

A questo proposito il direttore del dipartimento scientifico del Policlinico Militare del Celio, il Colonnello dell'Esercito Florigio Lista, ha spiegato all'agenzia Adnkronos che " il nuovo coronavirus possiede 29 mila lettere che caratterizzano la sua sequenza genetica. Per un confronto, l'uomo ne possiede 3,3 miliardi, i batteri qualche milione. Sono proprio come lettere messe in sequenza dalla prima all'ultima, che abbiamo potuto contare e studiare per schedarne ogni caratteristica, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità" .

Da qui, prosegue Lista, “ abbiamo scoperto che il ceppo di provenienza è unico, ma in Italia si sono registrate alcune variazioni. Sono informazioni importanti soprattutto per studiare un vaccino efficace ".

L'Iss ha isolato in laboratorio il coronavirus e poi il dipartimento scientifico lo ha sequenziato e analizzato. Lo studio del Sars-Cov-2, pubblicato su Eurosurvelliance insieme a una serie di altri autori da varie istituzioni sanitarie italiane, è avvenuto attraverso " l'analisi di tamponi positivi - evidenzia Lista - dai quali si estrae l'Rna e si sequenzia. In questo caso abbiamo confrontato i campioni del paziente 1 di Codogno e della coppia di coniugi cinesi provenienti da Wuhan, ricoverati all'ospedale Spallanzani di Roma. In entrambi i casi, nella sequenza genetica virale, ci sono delle variazioni: 4 variazioni che differenziano il ceppo di Codogno da quello di riferimento cinese e 6 variazioni fra il ceppo di Codogno e quello del turista cinese" .

La variazione del genoma e "i quattro mattoncini diversi"

Il racconto del direttore entra nel vivo: “ Abbiamo dunque osservato una variazione del genoma del virus italiano sia rispetto al virus rilevato in Cina, sia a quello del paziente cinese a Roma. È come se ci fossero quattro mattoncini diversi all'interno dei 29mila totali. Ed è come se il virus avesse fatto scalo in Europa e abbia metaforicamente indossato delle collane speciali. Così si traccia il viaggio del coronavirus e da qui si comprende anche che abbia fatto una tappa in Germania prima di arrivare da noi ".

" Il dipartimento scientifico - spiega il direttore - da circa 10 anni è inserito in una rete dei più avanzati laboratori europei che si occupano di biodifesa (tracciamento genetico degli aggressivi biologici e dei virus rari). Il dipartimento del Policlinico Militare dipende dal Comando Logistico dell'Esercito ed è costituito da circa 40 unità (tra medici, biologi, ricercatori e tecnici) di tutte le Forze Armate e alla sue dipendenze vi è anche il neocostituito Centro Veterani della Difesa ".

Ricordiamo che sono oltre 220 tra medici e infermieri della sanità militare impiegati su disposizione del ministro della Difesa Lorenzo Guerini nei vari ospedali civili (in particolare in Lombardia) e in alcuni degli ospedali da campo costruiti (Piacenza, Jesi, Crema, Cremona, Bergamo). Inoltre, altro personale sanitario è impiegato nell'ospedale militare del Celio di Roma e nel dipartimento Militare di medicina di Milano.